Ivana Keneški oglasila se nakon što su objavljene fotografije na kojima je sa stravičnim povredama.
Bivša učesnica "Elite 8", Ivana Keneški, šokirala je javnost kada je na mrežama podelila potresne fotografije na kojima je u brojnim modricama i sa podlivima, dok joj je jedno oko poluzatvoreno.
Kako je sama otkrila, do nasilja je došla nakon što je u telefonu svog emotivnog izabranika pronašla sumnjive poruke i zatražila objašnjenje.
Prvo oglašavanje teško pretučene rijaliti učesnice: Ivana sva u modricama, javno upozorila djevojke
Nakon svega Ivana se ponovo oglasila:
"Najviše mi je žao što je bilo kakav snimak dospio u javnost, nažalost ne mojom krivicom, ali eto, što je tu je. Samo želim da poručim svim djevojkama da dobro paze s kakvim psihopatima ulaze u vezu. Ako vas udari jednom, udariće vas svaki put! Neću se više uopšte oglašavati što se tiče ove teme, niti želim pričati o tome".Izvor: instagram/ivana.keneski
Ona je dodala da nema namjeru da detaljnije komentariše bivšeg partnera, niti da odgovara na pitanja: "Većina vas zna i ko mi je bio dečko i sve, ali neću uopšte ulaziti u tu priču niti išta komentarisati. Polako, sve će doći na svoje mjesto. Samo vas molim da me ne zatrpavate pitanjima. Ne želim davati nikakve izjave i to je to".Izvor: instagram/ivana.keneski
Bivša rijaliti učesnica je na kraju poslala izričitu poruku solidarnosti svim ženama: "Djevojke, pazite se. Žene moje, jače smo nego ikada! Feminizam i ženska solidarnost do kraja. Stop nasilju!".
Diskvalifikovana iz "Elite 8" zbog nasilja, pa završila u policiji i psihijatriji
Podsjetimo, Ivana Keneški je široj javnosti poznata po učešću u osmoj sezoni rijalitija "Elita 10", odakle je diskvalifikovana zbog nasilja i kršenja osnovnih pravila boravka. Zbog samovoljnog napuštanja i prekršaja ugovora, izrečena joj je novčana kazna u iznosu od 50.000 eura.Izvor: Instagram printscreen/Pravo LICE Estrade
Nakon same diskvalifikacije, Ivana se oglasila sa profila svoje podrške i otkrila kroz šta je prolazila: "Zdravo, Ivana je. Uzela sam ovaj profil od jedne divne žene koja mi je podrška od početka i od sad sam ja na ovom profilu. Želim da se zahvalim svima na ovolikoj podršci, trenutno sam u jako lošem stanju".
Tada je navela da je morala da potraži i stručnu pomoć: "Prije pola sata sam se vratila iz policijske stanice i psihijatrijske ustanove, tako da trenutno ne mogu da dajem izjave. Uskoro će sve biti dobro i ispričaću sve".