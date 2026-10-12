Prvo oglašavanje teško pretučene rijaliti učesnice: Ivana sva u modricama, javno upozorila djevojke

Ivana Keneški oglasila se nakon što su objavljene fotografije na kojima je sa stravičnim povredama.

Izvor: Instragram/ivana.keneski

Bivša učesnica "Elite 8", Ivana Keneški, šokirala je javnost kada je na mrežama podelila potresne fotografije na kojima je u brojnim modricama i sa podlivima, dok joj je jedno oko poluzatvoreno.

Kako je sama otkrila, do nasilja je došla nakon što je u telefonu svog emotivnog izabranika pronašla sumnjive poruke i zatražila objašnjenje.

Nakon svega Ivana se ponovo oglasila:

"Najviše mi je žao što je bilo kakav snimak dospio u javnost, nažalost ne mojom krivicom, ali eto, što je tu je. Samo želim da poručim svim djevojkama da dobro paze s kakvim psihopatima ulaze u vezu. Ako vas udari jednom, udariće vas svaki put! Neću se više uopšte oglašavati što se tiče ove teme, niti želim pričati o tome".

Izvor: instagram/ivana.keneski

Ona je dodala da nema namjeru da detaljnije komentariše bivšeg partnera, niti da odgovara na pitanja: "Većina vas zna i ko mi je bio dečko i sve, ali neću uopšte ulaziti u tu priču niti išta komentarisati. Polako, sve će doći na svoje mjesto. Samo vas molim da me ne zatrpavate pitanjima. Ne želim davati nikakve izjave i to je to".

Izvor: instagram/ivana.keneski

Bivša rijaliti učesnica je na kraju poslala izričitu poruku solidarnosti svim ženama: "Djevojke, pazite se. Žene moje, jače smo nego ikada! Feminizam i ženska solidarnost do kraja. Stop nasilju!".

Diskvalifikovana iz "Elite 8" zbog nasilja, pa završila u policiji i psihijatriji

Podsjetimo, Ivana Keneški je široj javnosti poznata po učešću u osmoj sezoni rijalitija "Elita 10", odakle je diskvalifikovana zbog nasilja i kršenja osnovnih pravila boravka. Zbog samovoljnog napuštanja i prekršaja ugovora, izrečena joj je novčana kazna u iznosu od 50.000 eura.

Izvor: Instagram printscreen/Pravo LICE Estrade

Nakon same diskvalifikacije, Ivana se oglasila sa profila svoje podrške i otkrila kroz šta je prolazila: "Zdravo, Ivana je. Uzela sam ovaj profil od jedne divne žene koja mi je podrška od početka i od sad sam ja na ovom profilu. Želim da se zahvalim svima na ovolikoj podršci, trenutno sam u jako lošem stanju".

Tada je navela da je morala da potraži i stručnu pomoć: "Prije pola sata sam se vratila iz policijske stanice i psihijatrijske ustanove, tako da trenutno ne mogu da dajem izjave. Uskoro će sve biti dobro i ispričaću sve".