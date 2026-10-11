Pretučena bivša rijaliti učesnica: Pronašla poruke u partnerovom telefonu, pa doživjela pakao (Foto)

Nakon fizičkog napada Ivana Keneški potražila je podršku medija i javnosti.

Izvor: Instagram printscreen/Pravo LICE Estrade

Bivša rijaliti učesnica Ivana Keneški tvrdi da je pretrpjela brutalno nasilje i da strahuje za sopstvenu bezbjednost. Kako navodi, nakon što je u telefonu svog partnera pronašla sumnjive prepiske i zatražila objašnjenje, već narednog dana je, prema njenim tvrdnjama, fizički napadnuta.

"Nanio mi je ozbiljne povrede na tijelu"

U poruci koju je uputila našoj redakciji istakla je da se nalazi u stanju velikog šoka, da ima vidljive povrede i da joj je hitno potrebna pomoć. Uz poruku je dostavila i video-snimak.

"Obraćam vam se jer mi je hitno potrebna pomoć medija u vezi sa teškim slučajem partnerskog nasilja koji sam preživjela. Želim da prijavim šta mi se dogodilo i da javno podelim svoju priču", navela je Ivana na početku obraćanja.

Kako ističe, trenutno joj je najvažnije da obezbijedi sopstvenu sigurnost i dobije neophodnu pomoć.

"Naneo mi je ozbiljne povrede na tijelu i dalje strahujem za svoju bezbjednost. To su bile poruke koje sam pronašla i zato sam pretučena", rekla je Ivana.

Tužna sudbina

Podsjetimo, Ivana Keneški je jednom prilikom u rijalitiju otkrila je da je sramota njenog života od početka do kraja. Ona je priznala da je sa 14 godina ušla u jako loše društvo i nije imala roditelje da joj skrenu pažnju na neke stvari. Ivana je priznala da promijenila čak šest škola.

Ona je postala prvih dana u rijalitiju poznata po svom skandaloznom ponašanju, ali i po tome što je imala čak tri puta intimni odnos sa Urošem Rajačićem, koji je na kraju ostavio zbog druge.

Izvor: pink tv / screenshot

Izvor Kurir: / MONDO