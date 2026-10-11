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"Srušio mi se svijet, ostaneš sa bolom zauvijek": Anabela otvorila dušu o tragičnoj pogibiji prvog dečka

"Srušio mi se svijet, ostaneš sa bolom zauvijek": Anabela otvorila dušu o tragičnoj pogibiji prvog dečka

Autor Ana Živančević
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Anabela Atijas otvorila je dušu o gubicima i lijepim trenucima iz mladosti, otkrivajući kako je kiša podsjeća na prve simpatije.

Anabela otvorila dušu o tragičnoj pogibiji prvog dečka Izvor: MONDO

Pjevačica Anabela Atijas otvorila je dušu o najtežim, ali i najljepšim trenucima u svom životu. Pjevačica se prisjetila tragedije iz mladosti kada je izgubila momka sa kojim je bila u vezi, objašnjavajući koliko je taj gubitak ostavio neizbrisiv trag na njenoj duši.

Anabela Atijas se na samom početku osvrnula na kišni dan i priznala da je kiša opušta i podsjeća na mladalačke dane i prve simpatije.

"Volim, mene to opušta, ali pamtim i poljupce po kiši, neke moje simpatije u srednjoj školi, moram da kažem da to nije moja najveća ljubav, ali bilo je lijepo", izjavila je pjevačica, a potom se sa velikom tugom prisjetila bolnog gubitka iz mladosti:

"To je momenat kada ti se sruši cio svijet, meni se u tom momentu srušilo sve. Jako je teško kada se izgubi ljubav, meni se to desilo na jedan jako težak način, ostalo je mnogo toga nedorečeno, ostaneš sa tim bolom zauvijek, a ja se sjećam samo najljepšeg iz tog odnosa".

"Nisu htjeli da budem nečija, nego svoja"

Pjevačica je u nastavku razgovora otkrila i zanimljive detalje o tome kako je dobila ime i odrastanju u mješovitom braku.

"Moje ime jeste zanimljivo, to je moja mama donijela odluku, a dobila sam ga po italijanskoj spisateljici čiju je knjigu moja majka čitala. Znaju svi da sam ja iz mješovitog braka, ali nisu htjeli da bude da sam ja nečija, nego svoja", ispričala je Anabela.

Ona se sa setom prisjetila i topline porodičnog doma u kojem je odrasla.

"Jao to je bilo jako lepo, moja kuća je bila kuća ljudi prepunih ljubavi. Ja nikada nisam doživela da se neko u toj kući posvađa, tu je živeo moj deda i njegov brat i sva deca, nama je bilo predivno", ispričala je u "Premijeri vikend - specijal"

Izvor: Blic / MONDO

Tagovi

anabela atijas dečko smrt

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