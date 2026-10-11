Žarko Udovićić ulazi u Elitu? Odigrao 500 utakmica u karijeri, sad dobio poziv od Željka Mitrovića

Žarko Udovičić je pre samo dva dana objavio kraj fudbalske karijere, a sada ima opciju da počne rijaliti karijeru

Izvor: MN Press

Poznati srpski fudbaler Žarko Udovičić (39) mogao bi da napravi veliki zaokret u životu i fudbalske terene zameni životom pred kamerama.

Kurir prenosi da je legendarni superligaški as dobio je ponudu za ulazak u Elitu 10, samo dva dana nakon što je objavio da završava igračku karijeru.

Iza njega je bogata fudbalska karijera. Počeo je u Moravi iz Katrge, a potom je nastupao za Slobodu iz Užica, Mladost iz Lučana, Napredak iz Kruševca i Novi Pazar. Veliki deo karijere proveo je u Poljskoj, gde je nosio dresove Zaglebja iz Sosnovjeca, Lehije iz Gdanjska i Rakova iz Čestohove.

Izvor: MN Press

U Poljskoj je ostvario zapažene rezultate. Sa Lechijom je osvojio Superkup Poljske, dok je sa Rakovom stigao do trofeja u Kupu Poljske. Ipak, najdublji trag u srpskom fudbalu ostavio je u Mladosti iz Lučana, čiji je dres nosio u dva navrata i za koju je 250 nastupa, uz 16 golova i 14 asistencija.

Kada je odlučio da završi karijeru, Udovičić se emotivnom porukom oprostio od fudbala, navodeći da je ponosan što je živeo svoj san i zahvalivši svima koji su mu pomogli na tom putu.

Ipak, kraj fudbalske karijere ne mora da znači i povlačenje iz javnosti. Prema saznanjima Kurira, na njegovu adresu stigla je ponuda za učešće u Eliti 10, a navodno postoji mogućnost da je prihvati.

Iako se nije oglašavao ovim povodom da potvrdi ili demantuje navode medija, Udovičić bi, posle više od 500 utakmica tokom karijere, mogao da započne novo životno poglavlje daleko od fudbalskog terena.

(Kurir,MONDO)