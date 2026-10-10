"Izgubila sam 2 sina, prvog u garderobi iza bine": Bolna ispovijest Vesne Zmijanac, oba puta bila u 7. mjesecu

Pjevačica Vesna Zmijanac je u svojoj knjizi opisala najbolnije trenutke u životu

Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić

Pjevačica Vesna Zmijanac u svojoj autobiografiji "Kad zamirišu jorgovani" opisala je najbolnije trenutke iz svog života kada je u jeku najveće popularnosti i slave u kratkom vremenskom razmaku izgubila dva sina. Vesna je sa svojim tadašnjim partnerom Vladom Jovanovićem prvo dijete, sina, izgubila 1986. godine u sedmom mjesecu trudnoće.

Tragedija se dogodila potpuno iznenada, u pauzi Vesninog nastupa, a ona je otkrila potresne detalje.

"Bilo mi je suđeno da u vrijeme moje najveće slave spoznam i najveće duhovne muke... Naše prvo dijete, sina, Vlada Jovanović i ja izgubili smo 1986. godine, kada sam bila u sedmom mjesecu trudnoće. Spontani pobačaj dogodio se u pauzi koncerta u Mladenovcu”, otkrila je pjevačica.

Pjevačica je opisala da je prevremeni porođaj započeo u samoj hali, iza scene.

"I ne zamerite mi što tu scenu, porođaja koji je iznenada i prevremeno otpočeo i faktički se događao u garderobi iza bine hale u Mladenovcu, a trajao je i u toku puta do Beograda, pa i nekoliko minuta u bolnici, ne mogu da opišem čak ni danas... Jer, to je jedan od onih bolova koji još uvijek boli, praznina koja još uvijek zjapi istom tamom, i kad god se toga sjetim (a sjećam se vrlo često), uvijek mi se utroba zgrči”, napisala je Vesna u autobiografiji.

Gubitak drugog sina pod istim okolnostima

Nepunih godinu dana kasnije, 1987. godine, zadesila ih je identična tragedija. Ponovo u sedmom mjesecu trudnoće, Vesna i Vlada izgubili su i drugog sina pod približno istim okolnostima.

"Vladino i moje drugo nesuđeno dijete, takođe sin, i takođe u sedmom mjesecu trudnoće, izgubila sam pod približno istim okolnostima 1987. godine. Pitala sam se i onda, i još uvek se ponekad zapitam – čime sam zaslužila da mi se dogodi to što mi se dogodilo?”, ispričala je pjevačica.

Nakon ponovljenog gubitka, pjevačica je prolazila kroz teške psihičke lomove i preispitivanja vlastitog života.

"Zbrajala sam (i još uvijek ih zbrajam) sve moje greške i grehove... Mislim da sam dovoljno platila i da sam svojom patnjom odgovorila na sva ona nekadašnja pitanja. Dovoljno sam platila. Mislim, tačnije, da sam preskupo platila. Da sam preplatila”.4

1989. joj je donijela najveću sreću i rođenje ćerke Nikolije.

Nakon ogromne patnje i teških godina, 1989. godina donela je najljepši preokret u njenom životu. Početkom te godine objavila je čuveni album sa pjesmom "Kad zamirišu jorgovani", a u oktobru se ostvarila u ulozi majke.

(Blic, MONDO)