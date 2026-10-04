Poznata pjevačica planirala svadbu sa biznismenom, pa ga zatekla sa voditeljkom: Skandal o kom je brujala estrada

Vesna Zmijanac otkriva detalje o turbulentnom ljubavnom životu i prevari sa Željkom Ristićem, koja je šokirala javnost.

Izvor: Youtube printscreen/Vesna Zmijanac

Vesna Zmijanac decenijama je jedna od najprepoznatljivijih ličnosti domaće muzičke scene, a osim po velikim hitovima i upečatljivom scenskom nastupu, javnost ju je pratila i zbog njenog turbulentnog privatnog života. Njene emotivne veze često su bile tema medija, posebno onda kada bi se u njenom životu dogodili veliki preokreti.

Pjevačica nikada nije pripadala javnim ličnostima koje su svoj privatni život u potpunosti skrivale od očiju javnosti. Ipak, o pojedinim ljubavnim odnosima govorila je tek kada su događaji već dobili veliki publicitet. Jedna od veza koja je privukla naročitu pažnju bila je ona sa biznismenom Željkom Rstićem. Njihova ljubav u jednom trenutku djelovala je veoma ozbiljno, a par je čak otvoreno govorio o mogućnosti da svoju vezu ozvaniči brakom.

Ljubav koju je obilježio skandal

Dok su zajedno planirali budućnost, činilo se da Vesna i Željko imaju jasne planove za naredni period. Međutim, njihov odnos se završio nakon što je pjevačica saznala za prevaru, a način na koji je otkrila nevjerstvo dodatno je podgrijao interesovanje javnosti.

Vesna je svojevremeno ispričala da je dugo sumnjala da joj partner nije vjeran, ali da je, prema njenim riječima, prethodne prevare uspijevao da sakrije. Situacija je, međutim, dobila potpuno drugačiji epilog kada ga je lično zatekla u situaciji koju više nije mogla da ignoriše.

"Dugo me je varao. Prethodne prevare je vješto skrivao, ali u posljednjoj sam ga lično razotkrila. Zatekla sam ga u liftu naše zgrade u zagrljaju voditeljke koja je poznatija po bahanalijama na splavovima, nego svojim poslovnim angažmanima", izjavila je Vesna tada.

Njene riječi izazvale su veliku pažnju, naročito zbog toga što je jasno stavila do znanja da je znala mnogo više o pomenutoj ženi nego što je javnost mogla da pretpostavi. Ipak, nije željela da otkriva sve detalje, niti da joj, kako je sama rekla, dodatno daje prostor u medijima.

"Znam ja sve o njoj, i mnogo više nego što svi misle. Mnogi o njoj znaju mnogo toga, a ja neću da joj dajem na važnosti i pravim joj reklamu", rekla je Zmijančeva tada za "Kurir".

Govorili o vjenčanju, a onda se sve promijenilo

Posebno je zanimljivo to što su Vesna i Željko pre raskida ostavljali utisak para koji ozbiljno razmišlja o zajedničkoj budućnosti. Njihovi razgovori o braku nisu bili samo prolazne najave, već su govorili o tome da bi jednog dana mogli da organizuju vjenčanje i svoju vezu podignu na viši nivo.

Vesna je tada naglašavala da za nju brak nije samo formalnost, već velika životna odluka koja podrazumijeva odgovornost i obavezu prema partneru, ali i prema ljudima koji bi prisustvovali tom važnom događaju.

"Kada se to desi, neće biti tajno. Inače, svaki put kada me naljuti, Željko mi kaže: 'Hoćeš li odmah da se vjenčamo?' Željko je uvijek spreman na to. Za mene vjenčavanje nije samo stavljanje burmi i potpis, nego to predstavlja i obavezu da se sve organizuje kako treba jer imamo mnogo prijatelja. Ali, najvažnije je da polako planiramo vjenčanje."

I Željko je u to vrijeme govorio da bi do vjenčanja moglo da dođe do kraja iste godine. Međutim, planovi su ostali samo na najavama. Umjesto svadbenih zvona, njihovu vezu obilježio je raskid, a odnos koji je nekada bio predstavljen kao ozbiljna ljubavna priča završio se pod okolnostima koje su izazvale brojne komentare.

Izvor: Kurir.Stil / MONDO