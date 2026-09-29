Kuća Vesne Zmijanac blizu Kraljeva je srušena, a na tom mjestu se sada gradi novi objekat.

Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić

Rodna kuća u kojoj je odrasla Vesna Zmijanac, u selu Kovači kraj Kraljeva, koja je godinama bila zapuštena i urušavala se, sada je potpuno srušena. Na mjestu nekadašnjeg doma u kom je pjevačica živela sa majkom i bakom, u dvorištu je već započeta gradnja novog objekta.

Pogledajte izgleda Vesnina kuća u kojoj danas živi:

Vidi opis Srušena kuća Vesne Zmijanac: Porodični dom pjevačice godinama propadao (Foto) Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: YouTube/ Paparazzo Lov // DNK /printscreen Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: YouTube/AmiG Show, screenshot Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: YouTube/AmiG Show, screenshot Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: YouTube/AmiG Show, screenshot Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: YouTube/AmiG Show, screenshot Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: YouTube/AmiG Show, screenshot Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: YouTube/AmiG Show, screenshot Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: YouTube/AmiG Show, screenshot Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: YouTube/AmiG Show, screenshot Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: YouTube/ Paparazzo Lov // DNK /printscreen Br. slika: 10 10 / 10

Kako navode mještani Kovača, pevačica na ovo imanje nije dolazila godinama, a možda i decenijama. Uprkos tome, komšije se sa osmjehom prisjećaju njenog odrastanja i ističu da je bila "savršeno dijete". Njen drug iz djetinjstva, Zoran Grujičić, ispričao je anegdote iz dana kada su zajedno provodili vijreme, naglasivši da se Vesna Zmijanac ponašala kao pravi ortak sa dječacima. Zajedno su igrali fudbal, skakali s vrba u reku Ibar, a pjevačica im je demonstrirala i karate poteze koje je u to vrijeme trenirala.

Ipak, bezbrižne dane djetinjstva prekinuo je događaj koji je ostavio dubok trag na njen život. Krajem jeseni 1966. godine, njena majka Kovina saopštila joj je da zbog siromaštva mora da ode na rad u Beč čim mala Vesna krene u školu. Vesnini roditelji su u to vrijeme bili razvedeni, a njen otac Dušan redovno je slao novac za njeno izdržavanje, što je prema pjevačicinim riječima bilo sasvim dovoljno.

Vesna govorila o bolnom periodu

Djevojčici tada nije bio jasan majčin odlazak, jer joj novac i komfor nisu bili primarni, već joj je bila neophodna majčina ljubav i blizina. Nakon majčinog odlaska u Beč, brigu o njoj preuzela je baka u prigradskom naselju Kovači. Vesna je kasnije otvoreno govorila o tom bolnom periodu, istakavši da je tada u svojoj predstavi o njoj izgubila majku, a majka u njoj ćerku, te da nikakav trud kasnije nije mogao da sastavi tu pukotinu.

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Danas, na mestu gde su ostale uspomene na njeno odrastanje i porodične lomove, stare ruševine više nema, a na imanju se gradi novi objekat.

Inače, Vesna je ranije govorila o tome da je kao maloletna bila u vezi sa profesorom.

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Bonus video:

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