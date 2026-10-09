Saša Kovačević otkazuje sve koncerte zbog pogoršanog zdravstvenog stanja nakon operacije stopala. Menadžment se oglasio sa zvaničnim saopštenjem.
Zdravstveno stanje popularnog pjevača Saše Kovačevića naglo se pogoršalo dvadesetak dana nakon operacije stopala. Zbog novonastalih komplikacija hitno se oglasio njegov menadžer i obavestio javnost o teškoj odluci da se svi predstojeći koncerti u okviru turneje otkazuju i odlažu do daljeg.
"Obavještavamo vas da se predstojeći koncerti Saše Kovačevića odlažu usljed pogoršanja njegovog zdravstvenog stanja nakon operacije stopala, zbog čega trenutno nije u mogućnosti da nastupi u prvobitno zakazanim terminima”, navodi se u zvaničnom saopštenju.
Nastupi koji su odloženi do daljeg obuhvataju koncerte u:
16.10. – Kragujevac, Hala Jezero
17.10. – Šabac, Hala Zorka
23.10. – Rijeka, Dvorana Exportdrvo
24.10. – Pula, Dom sportova Mate Parlov
"Nadamo se da će se zdravstveno stanje Saše Kovačevića uskoro poboljšati, kako bi se turneja nastavila i preostali koncerti održali u skladu sa planom. Zahvaljujemo vam na razumijevanju, strpljenju i kontinuiranoj podršci”, poručili su organizatori.
Pogledajte fotografije sa nastupa Saše Kovačevića nakon operacije:
Saši Kovačeviću se pogoršalo zdravstveno stanje: Hitno oglašavanje menadžmenta nakon otkazivanja koncerata