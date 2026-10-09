Saši Kovačeviću se pogoršalo zdravstveno stanje: Hitno oglašavanje menadžmenta nakon otkazivanja koncerata

Saša Kovačević otkazuje sve koncerte zbog pogoršanog zdravstvenog stanja nakon operacije stopala. Menadžment se oglasio sa zvaničnim saopštenjem.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Zdravstveno stanje popularnog pjevača Saše Kovačevića naglo se pogoršalo dvadesetak dana nakon operacije stopala. Zbog novonastalih komplikacija hitno se oglasio njegov menadžer i obavestio javnost o teškoj odluci da se svi predstojeći koncerti u okviru turneje otkazuju i odlažu do daljeg.

Izvor: Instagram/printscreen

"Obavještavamo vas da se predstojeći koncerti Saše Kovačevića odlažu usljed pogoršanja njegovog zdravstvenog stanja nakon operacije stopala, zbog čega trenutno nije u mogućnosti da nastupi u prvobitno zakazanim terminima”, navodi se u zvaničnom saopštenju.

Nastupi koji su odloženi do daljeg obuhvataju koncerte u:

16.10. – Kragujevac, Hala Jezero

17.10. – Šabac, Hala Zorka

23.10. – Rijeka, Dvorana Exportdrvo

24.10. – Pula, Dom sportova Mate Parlov

"Nadamo se da će se zdravstveno stanje Saše Kovačevića uskoro poboljšati, kako bi se turneja nastavila i preostali koncerti održali u skladu sa planom. Zahvaljujemo vam na razumijevanju, strpljenju i kontinuiranoj podršci”, poručili su organizatori.

Pogledajte fotografije sa nastupa Saše Kovačevića nakon operacije: