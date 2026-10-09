Volio ćerku Mileta Kitića, bio u rijalitiju i zatvoru, pa u "Lazi": Danas izgleda potpuno drugačije (Foto)

Fran Pujas, bivši rijaliti učesnik, prešao je put od kriminalca do novog života, nakon boravka u bolnici 'Laza Lazarević'.

Izvor: Instagram printscreen/nfra666

Bivši rijaliti učesnik, koji je zbog problema sa drogom i zakonom narušio karijeru majke inspektorke i završio u bolnici "Laza Lazarević", danas živi potpuno drugačijim životom. Nekadašnji rijaliti učesnik Fran Pujas uspio je da promijeni svoj život iz korijena i distancira se od kriminalnog načina života i burne prošlosti. Publika ga pamti i kao bivšeg partnera pjevačice Elene Kitić.

Međutim, njegov put do mirnijeg života bio je obiležen teškim sukobima sa zakonom. Pujas je svojevremeno bio hapšen na granici sa Hrvatskom na osnovu raspisane potjernice zbog slučaja razbojništva. Sa marihuanom se prvi put susreo u sedmom razredu osnovne škole, dok je prvi put priveden zbog droge tokom ljetnjeg raspusta prije upisa u srednju školu.

Ovako je nekada izgledao Fran:

"Ulovila nas je policija"

Govoreći o tom događaju, Fran je opisao kako je njegovo hapšenje uticalo na karijeru njegove majke:

"Ulovila nas je policija sa travom, pa sam završio u pritvoru. Odmah su pozvali moju mamu, jer je bila inspektor na odeljenju za drogu. Ironija života. Kasnije je imala problem sa kolegama zbog mene. Nije mogla da radi na takvom položaju, a sin joj je uhapšen zbog droge. Morala je da se povuče sa te pozicije, a kasnije je zbog mog učešća u Zadruzi otišla u prijevremenu penziju jer sam tamo pričao gluposti".

Evo kako danas izgleda:

Uprkos hapšenju i vaspitnim mjerama roditelja, Pujas je priznao da je u srednjoj školi bio još gori i da se bavio dilovanjem narkotika. Ipak, istakao je da mu je učešće u rijalitiju pomoglo da se skloni sa ulice i prekine sa kriminalom.

Završio u Lazi

Pored problema sa zakonom, Pujasu je bilo narušeno zdravstveno stanje, zbog čega je završiο na Klinici za psihijatrijske bolesti "Dr Laza Lazarević". Na kliniku ga je dovezao prijatelj, gdje mu je određena terapija, a za samo sedam dana boravka izgubio je desetak kilograma.

Izvor: Kurir/ MONDO