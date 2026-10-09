Život ove umjetnice je bio prava drama, a Joko Ono je ove godine napunila 93 godine.

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Joko Ono nikada nije poricala da joj je karijera bila ispred muža i djece. Imala je nekoliko brakova i u svakom je tražila profit, a ne strast. Kada su je optuživali da ih je koristila za izgradnju karijere, mogla je samo tužno da se osmjehne. Umjetnica je priznala da je još kao dijete razumjela jednostavnu istinu: u životu se morate osloniti samo na sebe i iskoristiti svaku priliku, čak i ako to znači da ćete nekoga povrijediti.

Preživjela je Drugi svjetski rat, ali je u školi i kod kuće bila neshvaćena. Njeni roditelji poticali su iz elitnih porodica, vjenčali su se iz računa i pružili joj udoban život, ali joj nisu pokazali kakva srećna porodica može biti.

Vidi opis Nakon trećeg, prestala da broji abortuse: Zaboravila da ima ćerku, a udala se 6 mjeseci nakon ubistva Lenona Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Christie's / Ferrari / Profimedia Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: STARSTOCK/Photoshot / Avalon / Profimedia Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: KEYSTONE PICTURES USA / ZUMA PRESS / PROFIMEDIA Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: Penny Tweedie / Alamy / Alamy / Profimedia Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: David Magnus / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: Mondo / YouTube / Printscreen/ johnlennon Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: ROGERIO BARBOSA / AFP / Profimedia Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: Youtube/Marina Sanches Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: Mondo / YouTube / Printscreen/ johnlennon Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: Mondo / YouTube / Printscreen/ johnlennon Br. slika: 10 10 / 10

Prvi muž kao ulaznica u umjetnički svijet

Čim je stekla slobodu od stroge porodice, za prvu ljubav izabrala je siromašnog pijanistu Tošija Ičijanagija. Protiv želje roditelja udala se za njega i ubijedila ga da se presele u SAD. Dok je radila kao prevodilac, muž joj je omogućio pristup kreativnim krugovima Njujorka. Joko je bila karijeristkinja koja je na zabavama otvoreno flertovala i varala Tošija sa ljudima koji su joj mogli koristiti.

Ipak, ljubitelji umjetnosti nisu bili zainteresovani za njen rad. Kada je pala u depresiju, dokrajčile su je riječi Endija Vorhola: "Ona stalno smeta. Uvijek nešto radi. Uvijek nekoga imitira."

Roditelji je smjestili u psihijatrijsku ustanovu

Roditelji su je potom vratili u Japan i smjestili u psihijatrijsku bolnicu. Odatle ju je izvukao drugi muž, Toni Koks - prevarant koji je u njoj vidio šansu za spas. Razvela se od svog prvog muža, odmah se ponovo udala, a zatim je otkrila da je trudna. Joko je ponovo razmišljala o abortusu, ali su joj ljekari to zabranili.

Rodila je ćerku Kjoko, koju je prepustila dadiljama i nastavila da osvaja umjetnički svet u Engleskoj. Kada su se razveli, Koks je dobio starateljstvo i odveo djevojčicu u duhovni kult u Kaliforniju. Joko nije vidjela ćerku više od 20 godina.

Evo kako njena ćerka izgleda:

Afera sa Džonom Lenonom i raspad Bitlsa

Prvi muž joj je pomogao u SAD, drugi u Velikoj Britaniji, ali Joko Ono je zaista postala poznata zahvaljujući Džonu Lenonu. Kada ga je upoznala, znala je da je on njena karta za svijet velike umjetnosti. Bombardovala ga je pismima, zvala danju i noću i pojavljivala se ispred njegovog studija i kuće.

Njegova supruga Sintija zatekla ih je zajedno u krevetu. "Bilo je kao udarac u stomak. Nisam čak ni bila ljuta. Bila sam samo zaprepašćena... Osjećala sam se kao da moram odmah da odem odatle", prisjetila se Sintija.

Lenon: "Cijelog života sam je sanjao"

Lenon je platio milionsku odštetu, razveo se i javno priznao: "Cijelog života sam sanjao o ženi sa crnom kosom, visokim jagodicama, lijepoj i inteligentnoj. Ženi sa dušom slobodne umjetnice. Ženi bliskoj meni po duhu. Ženi koju sam nekada dobro poznavao, ali sam je izgubio i nikada je ne mogu pronaći. Upoznao sam Joko i moj san se ostvario. Ona je jedina žena kojoj sam sličan u svemu. Spasenje, konačno! Čekao sam ovo cijelu vječnost", rekao je Lenon, savladan emocijama.

Vjenčali su se 1969. godine, a njeno prisustvo na probama stvaralo je ogromne tenzije. Ni prijatelji ni kolege muzičara nisu razumjeli šta je vidio u ovoj čudnoj Japanki. Lenon se toliko uživio u vezu sa umjetnicom da se izgubio. Učestvovao je u svim njenim projektima, glumio je u dokumentarcima sa njom, pratio je širom svijeta, počeo je da preskače probe i postepeno je počeo da zaboravlja da je veliki pjevač, od koga je zavisila ne samo njegova karijera već i budućnost Bitlsa.

"Nije znala ništa o muzici, ali je Polu rekla kako da pjeva, a meni kako da sviram. Bili smo bijesni", priznao je Ringo Star.

Godinu dana kasnije, Bitlsi su se raspali, a fanovi su je decenijama nazivali "lukavom vješticom". Ipak, Pol Makartni je kasnije priznao da je bend već bio na ivici raspada i da je Joko zapravo pomogla Džonu da postane nezavisni umjetnik.

Život nakon tragedije

Nakon perioda razdvojenosti i pomirenja, Joko je 1975. rodila sina Šona, a Lenon se potpuno posvetio porodici. Njihova idila prekinuta je 1980. godine kada je muzičara ubio Mark Čepmen.

Ubrzo nakon tragedije, Joko je počela da rasprodaje Džonove lične stvari i neobjavljene snimke. Šest mjeseci kasnije tajno se udala za 18 godina mlađeg antikvara Samjuela Havadtuija, sa kojim je provela deset godina.

Joko Ono danas nastavlja da se suočava sa optužbama da je profitirala od Lenonovog imena, što ona odlučno poriče: "Jednostavno smo se voljeli. Ostalo je istorija."

Evo kako ona danas izgleda:

(Stil / MONDO)