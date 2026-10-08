Dok se Zoran Marjanović ne pojavljuje, njegova djevojka Leontina viđena je u javnosti. Otkrijte detalje o incidentu koji je doveo do njegovog prebijanja.

Izvor: MONDO/Stefan Stojanović/Printscreen

Dok se Zoran Marjanović oporavlja nakon povreda koje je zadobio, među kojima je, prema dostupnim informacijama, i kontuzija mozga, njegova djevojka Leontina zbog koje je navodno i izvukao deblji kraj se švrćka po kraju.

Atraktivnu plavušu spazila je ekipa Kurira u ulici u kojoj živi Zoran, kompozitor kome se pred Višim sudom vodi postupak u vezi sa ubistvom njegove supruge Jelene Marjanović.

Pogledajte kako je izgledala Leontina nakon incidenta:

Viđena u kraju u kom Zoran živi i oporavlja se

Otkriveno je da je riječ o Leontini Bilandžiji, bivšoj učesnici rijalitija 'Parovi', sa kojom je u vezi više od godinu dana. Leontina je zgradu napustila oko 14 časova. Sama je izašla na ulicu i nekoliko trenutaka hodala, a potom ušla u automobil i udaljila se.

Njeno pojavljivanje privuklo je pažnju prolaznika, posebno imajući u vidu da se Zoran trenutno nalazi kod kuće i oporavlja od povreda zadobijenih u incidentu.

Pogledajte kako izgleda:

Zadržala se sa drugim muškarcem

Kako je Kurir nezvanično saznao, prema dosadašnjoj istrazi, Zoran Marjanović je dobio batine zbog dvadeset godina mlađe devojke.

On je u stan na Paliluli došao na žurku koja je tu bila organizovana, a njegova devojka je sa osobom koja je bila na zabavi otišla napolje da kupe nešto na trafici. Kako se dugo nisu vraćali, to je uznemirilo Zorana i navelo ga da posumnja u svoju partnerku, ali i u momka koji je otišao s njom. Kad su se vratili, nastao je haos, o kome se četiri dana nakon incidenta i dalje piše i priča.

Vidi opis Uslikana učesnica rijalitija zbog koje su pretukli Marjanovića: Uhvaćena u ulici ispred Zoranove zgrade (Foto) Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 12 1 / 12 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 12 2 / 12 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 12 3 / 12 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 12 4 / 12 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 12 5 / 12 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 12 6 / 12 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 12 7 / 12 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 12 8 / 12 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 12 9 / 12 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 12 10 / 12 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 12 11 / 12 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 12 12 / 12 AD

(izvor Kurir / MONDO)