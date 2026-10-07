Zoran Marjanović demantovao je navode da poznaje napadača, a kako se sumnja do incidenta je došlo zbog njegove 20 godina mlađe partnerke.

Izvor: Kurir/Damir Dervišagić/Kurir

Zoran Marjanović je tokom noći između petka i subote brutalno pretučen u jednom stanu na Paliluli. Zoran je usled udarca pištoljem u glavu zadobio kontuziju mozga, a ostao je i bez zuba.

Marjanović se tada oglasio za Kurir i dao kratku izjavu.

"Ja sam obilježen, ja sam prodao kuću zbog svega... Namjestili su mi u stanu na Karaburmi", bilo je sve što je uznemireni Zoran rekao.

Izvor: Kurir

U međuvremenu je Zoran došao sebi, pa se oglasio na društvenoj mreži Fejsbuk, gdje je demantovao naslove u medijima, pa čak i svoje riječi. Zoran je potom naglasio da osobu koja ga je napala ne poznaje i da se s njom ranije nije susrijetao.

"Zaista ne znam o kom licu je riječ, nije mi ni poznanik, a kamoli prijatelj. Neću dozvoliti da se od svega pravi priča koja nema veze sa istinom", poručio je.

Zadržala se sa drugim muškarcem

Nije nepoznato da se javne ličnosti u ovakvim situacijama oglašavaju i govore o temi čiji su akteri, a onda nekim čudom ipak odluče da povuku svoju riječ i preokrenu priču. No, kako se nezvanično saznaje, prema dosadašnjoj istrazi, Zoran Marjanović je dobio batine zbog dvadeset godina mlađe djevojke.

Vidi opis Zoran Marjanović pretučen zbog 20 godina mlađe djevojke? Demantovao da poznaje napadača, isplivali novi detalji Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 23 1 / 23 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 23 2 / 23 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 23 3 / 23 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 23 4 / 23 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 23 5 / 23 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 23 6 / 23 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 23 7 / 23 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 23 8 / 23 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 23 9 / 23 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 23 10 / 23 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 23 11 / 23 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 23 12 / 23 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 23 13 / 23 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 23 14 / 23 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 23 15 / 23 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 23 16 / 23 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 23 17 / 23 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 23 18 / 23 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 23 19 / 23 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 23 20 / 23 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 23 21 / 23 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 23 22 / 23 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 23 23 / 23

On je u stan na Paliluli došao na žurku koja je tu bila organizovana, a njegova djevojka je sa osobom koja je bila na zabavi otišla napolje da kupe nešto na trafici. Kako se dugo nisu vraćali, to je uznemirilo Zorana i navelo ga da posumnja u svoju partnerku, ali i u momka koji je otišao s njom. Kad su se vratili, nastao je haos, o kome se četiri dana nakon incidenta i dalje piše i priča.

Odbija saradnju s policijom

Podsjetimo, kako je Mladen Mijatović izjavio u jutarnjem programu na televiziji Pink, Zoran nije htio da komunicira s policijom o ovom slučaju.

"Oni su najvjerovatnije konzumirali alkoholna pića. Izvjesno je da Marjanović ne želi da sarađuje s policijom kako ne bi otkrio identitet osobe koja ga je pretukla, policija svojim metodama i operativnim radom radi na identifikaciji i lociranju tog muškarca", otkrio je tada Mladen.

(Pink/MONDO)