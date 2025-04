Zoran Marjanović u vezi sa bivšom rijaliti učesnicom: Preokret nakon skandala sa Indi i raskida?

Zoran se nakon glasina da ima novu djevojku oglasio za domaće medije.

Kompozitor Zoran Marjanović navodno je uplovio u novu romansu, a njegova izabranica je bivša rijaliti učesnica Leontina Bilandžija.

Priče o njihovom emotivnom odnosu pokrenuo je upravo Marjanović, koji je na društvenim mrežama ostavio komentar ispod jedne Leontinine objave.

"Ljubav moja koja razume nas nenormalce, a ima čuku veću nego 99% indijanaca na baterije", napisao je Zoran.

Ko je Leontina Bilandžija?

Leontina je poreklom iz Kraljeva, a već godinama živi u Budvi. Gledaoci su je upoznali 2019. godine kada je učestvovala u rijalitiju "Parovi". Mediji su ranije pisali da je bila u vezi sa muškarcem koji je kasnije osuđen na dvije godine zatvora zbog falsifikovanja novca.

Zoran se nakon glasina da ima novu djevojku oglasio, ali je ostao misteriozan.

"Veza može biti na prijateljskoj, emotivnoj osnovi. Širok je spektar veza ili spojeva", poručio je Marjanović kratko za domaće medije.

Drama sa Indi Aradinović

Podsjetimo, Marjanović je ranije bio u emotivnoj vezi sa pjevačicom Indi Aradinović, ali je njihov odnos završio burno – pjevačica ga je optužila da ju je ucjenjivao.

Kako su pisali domaći mediji, Indi je došla do glasovnih poruka u kojima navodno Zoran govori kako mu je veza sa njom poslužila da pažnju sa suđenja prebaci na njihovu vezu.

Pjevačica je otvoreno prokomentarisala cijelu situaciju:

"Voljela bih da čujem zašto je on rekao ovo za mene. Od njega je jako teško izvući istinu, jedino kada popije. Vidjeli smo se nakon ovih poruka i ja sam ga gledala sasvim drugim očima. On je vjerovatno mislio da ću ja biti bijesna. Ovo olajavanje... Ne znam. Možda je on želio nešto više od saradnje, ali se nikada nije izjasnio, ni pokazao da nešto želi", rekla je Indi.

Na kraju, pjevačica je istakla da je ova situacija bila kap koja je prelila čašu i da je odlučila da definitivno prekine kontakt sa kompozitorom.

