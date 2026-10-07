Novi izvještaj otkriva detalje o trošenju ogromnog bogatstva Majkla Džeksona, vrijednog preko milijardu dolara.

Izvor: Nina Prommer / Zuma Press / Profimedia

Objavljeni su novi sudski dokumenti i godišnji izvještaj koji je podnio zvanični izvršitelj imovine i testamenta čuvenog Majkla Džeksona, Džon Branka.

Dokumenti do detalja otkrivaju kako se troše milioni iz imperije čija se ukupna vrijednost procjenjuje na više od milijardu dolara. Glavni korisnici ove ogromne imovine su pjevačeva djeca Princ, Paris i Bigi, kao i njegova majka Katerin.

Najveću pažnju u javnosti privukli su neobični i naizgled sitni detalji na koje odlaze hiljade dolara. Za pjevačevu majku Katerin opredijeljeno je preko četiri miliona dolara koristi, ali su se među pravnim troškovima i velikim računa našle i prilično neočekivane stavke. Iz Džeksonovog fonda plaćeno je čak 242 dolara za balone, 1.200 dolara u poslastičarnici "Chocolate Art Lab", 145 dolara za tortu u "Cordie Cakes", kao i hiljade dolara za ketering, čišćenje i iznajmljivanje opreme za događaje.

Vidi opis 300.000 dolara samo čišćenje kuće: Majkl Džekson ostavio milijardu dolara, sad otkriveno na šta njegova djeca troše pare Majkl Džekson bitboksuje The Jackson 5 "I Want You Back" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Youtube printscreen/ MJFV Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: Youtube pritnscreen/ The Hors3man Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: printscreen/youtube/ thisworldhasjumpedtheshark Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: Youtube Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: Youtube printscreen / Universal Pictures Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: Youtube pritnscreen/MJFV Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: Youtube Br. slika: 7 7 / 7

Djeca ne štede očeve pare

Ni pjevačeva djeca ne zaostaju kada je u pitanju trošenje novca iz testamenta. Kćerka Paris dobila je oko 6,3 miliona dolara tokom godine, što je pokrilo njene poreske dugove, pravne takse, ali i troškove održavanja kuće od 309.000 dolara, putovanja i skladištenje automobila.

Sin Princ primio je oko 6,4 miliona dolara, od čega je skoro 4,9 miliona otišlo na porez, dok je dio novca pokrio i njegovu karticu za gorivo. Najmlađi sin Bigi dobio je oko 3,1 milion dolara za poreze, troškove stanovanja i račune za ekspres trake.

Iako je legenda pop muzike preminula 25. juna 2009. godine u 50. godini, njegova imperija i dalje obara rekorde po zaradi zahvaljujući nagrađivanom mjuziklu na Brodveju i spektaklu u Las Vegasu koji je produžen sve do 2030. godine.

(Žena, MONDO)