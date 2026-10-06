Supruga Darka Lazića, Kaća, je ispod ćerkine fotografije sa proslave ostavila i emotivnu poruku koja je dirnula mnoge.

Izvor: YouTube/ AmiG Show /printscreen

Pjevač Darko Lazić i njegova supruga Katarina proslavili su rođendan ćerkice Srne. Tim povodom Kaća je na društvenim mrežama objavila fotografije sa proslave iz porodičnog doma.

Vidi opis Posle teške tragedije, napokon slavlje u domu Darka Lazića: Kaća objavila srećne vijesti, svi čestitaju Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MONDO Br. slika: 11 1 / 11 Izvor: MONDO Br. slika: 11 2 / 11 Izvor: MONDO Br. slika: 11 3 / 11 AD Izvor: MONDO Br. slika: 11 4 / 11 Izvor: MONDO Br. slika: 11 5 / 11 Izvor: MONDO Br. slika: 11 6 / 11 AD Izvor: MONDO Br. slika: 11 7 / 11 Izvor: MONDO Br. slika: 11 8 / 11 Izvor: MONDO Br. slika: 11 9 / 11 AD Izvor: MONDO Br. slika: 11 10 / 11 Izvor: MONDO Br. slika: 11 11 / 11

Srna na fotografijama ima punđicu posutu šljokicama, dok oduševljeno grize svoju rođendansku tortu ukrašenu motivom srca i svjećicom. Mala slavljenica zablistala je u bijeloj odjeći s ružičastim rubovima, dok je uživala u slatkom zalogaju male ružičaste torte.

Posebnu pažnju privukla je emotivna poruka koju je ponosna majka ostavila ispod crno-bijele fotografije na Instagram storiju.

"Zašto mi niko nije rekao da će mi svaki njen rođendan ovako teško pasti? Srećna sam što je imam i što je takva kakva jeste, ali ne mogu da prihvatim da vrijeme ovako brzo leti", poručila je Kaća.

Izvor: Instagram/katarinalazic_24

"Supruga utiče jako dobro na mene"

Darko Lazić je nedavno istakao da je svjestan da će mu ova godina biti teška, ali da je zarad porodice spreman na to.

"Supruga utiče jako dobro na mene, vodi računa o meni. Džabe trud, da ja to ne želim, ali lijepo se osjećam i sviđa mi se to. Sazreo sam odavno, ali sam se malo pravio lud", rekao je Darko.

"Krenuo sam posle godinu i po dana da treniram. Mnogo toga sam promijenio, o tome ću pričati u nekom narednom periodu. Godina će biti jako teška za mene i psihički i fizički, ali isplivaću zbog mog zdravlja i moje djece i cijele porodice. Vraćam se na starog Darka kakvog je narod voleo, onog pravog Darka", govorio je pevač.

"Sada kada vidim mlađe kolege kako žive, vidim svoje greške, posavjetujem ih, ali ne slušaju. Kao: 'Ti ćeš da mi pričaš?', ali sve je to život, dođe trenutak kada se opametiš i kažeš da je dosta", zaključio je Lazić.



