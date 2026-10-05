Ko je najbogatiji muzičar u Hrvatskoj: Zaradio 30.000.000 € za godinu dana i proslavio poznatu pjevačicu

Izvještaj ZAMP-a otkriva da je Tonči Huljić među deset najuspješnijih autora, zahvaljujući hitovima i digitalnoj distribuciji.

Izvor: Youtube printscreen/Tonci Huljic & Madre Badessa

Hrvatski kompozitor Tonči Huljić i prošle godine je dominantan po zaradi na njihovom tržištu, objavljeno je u izvještaju Hrvatskog društva kompozitora i stručne službe ZAMP za 2025. godinu.

Naime, Tonči je pokazao kako zarađuje i od tradicionalnih autorskih prava i od modernih digitalnih platformi.

Službeni podaci o muzičkim zaradama u regionu pokazuju da je Tonči Huljić uspio da naplati decenije stvaralaštva, ali i da se prilagodi potpuno novim navikama publike.

Kada su u pitanju ukupni autorski honorari generisani tokom godine, Tonči Huljić se pozicionirao u samom vrhu liste deset najuspješnijih autora. Njegov bogati opus i bezbrojni hitovi donose mu stabilne i visoke prihode od radijskih i televizijskih emitovanja, kao i sa koncertnih podijuma širom regiona.

Društvo na listi najuspješnijih prave mu i drugi velikani muzičke scene, kao i njegova supruga i dugogodišnja koautorka Vjekoslava Huljić.

Zarađuje i od onlajn muzike

Ono po čemu se Tonči Huljić posebno izdvaja jeste njegov uspjeh na polju digitalne distribucije. Dok mnogi stariji autori vode borbu sa novim tehnologijama, Huljić je sa svojim stvaralaštvom osvojio i striming servise.

Na zvaničnoj listi autora sa najvećim prihodima od digitalnih platformi u 2025. godini, rame uz rame sa najpopularnijim mlađim izvođačima i reperima, ponovo se nalaze Tonči i Vjekoslava Huljić.

Kako je pokazao izvještaj, u 2025. godini ostvareni su rekordni rezultati, s ukupnim prihodima od autorskih prava od 32,7 miliona eura, što je rast od 13 posto u odnosu na 2024. godinu.

Među deset najuspješnijih autora u ovoj kategoriji našli su se Husein Hasanefendić Hus, Ivo Jagnjić, Jasenko Houra, Marko Perković Tompson, Miro Buljan, Nenad Belan, Nenad Ninčević, Tonči Huljić, Vjekoslava Huljić i Zlatan Stipišić Džiboni.

Izvor: Telegraf/ MONDO