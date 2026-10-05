Biznismen Milan Popović otvorio je dušu i progovorio o svim detaljima braka sa hrvatskom pevačicom Severinom, pa pomenuo i Igora Kojića.

Izvor: NEMANJA NIKOLIC/Kurir

Biznismen Milan Popović otvorio je dušu i progovorio o svim detaljima iz braka sa hrvatskom pevačicom Severinom, pa pomenuo i Igora Kojića.

Milan je u emisiji otkrio i kakav je odnos njegov prvorođeni sin imao i sa Severininim sada već bivšim suprugom Igorom Kojićem, sinom Dragana Kojića Kebe.

"Navikao se na Igora"

- Ne mogu sada tako često da idem u Zagreb kao što sam ranije mogao, jer sada imam još dece kojoj su takođe potrebne moja pažnja i posvećenost. Ali uspeo sam da sačuvam svoje prisustvo, a postojao je stalni pritisak da se udaljim iz života tog deteta. Čak i kada se moj dobar prijatelj Igor Kojić, koji sada čeka svoje prvo dete i na čemu mu čestitam, pojavio, jedno vreme ga je Aleksandar zvao svojim tatom - rekao je Milan Popović pa nastavio:

- Kada je Aleksandar sa nama, kažem mu: "Evo, imaš dvojicu tate. Ja sam ti jedan tata, Igor je drugi tata. "Sve smo to okrenuli na šalu. Naravno, u tim trenucima je to bilo vrlo teško. Aleksandar se navikao na Igora. On je jedno vreme bio sastavni deo njegovog života. Oni su bili nerazdvojni. Igor je više vremena provodio sa Aleksandrom nego što je Aleksandrova majka provodila sa njim - to me je bolelo, ali sam izdržao. Imao sam te retke termine za viđanje i praktično nisam propustio nijedan termin. Imao sam, recimo, sredu popodne. Odleteo bih u sredu u podne u Zagreb, uzeo dete iz vrtića, bio bih popodne sa njim, vratio bih ga majci i uveče se vratio u Beograd - prisetio se Popović.

Prisetimo se braka Severine i Igora:

Vidi opis "Sinu pričam da ima dvojicu tata, Igor mi je prijatelj": Milan Popović nahvalio Severininog, javno mu čestitao Igor Kojić i Severina Keba, Olja, Severina i Igor Kojić Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MONDO, Stefan Stojanović Br. slika: 11 1 / 11 Izvor: MONDO, Stefan Stojanović Br. slika: 11 2 / 11 Izvor: MONDO, Stefan Stojanović Br. slika: 11 3 / 11 AD Izvor: MONDO/Tamara Sekulović Br. slika: 11 4 / 11 Izvor: MONDO/Tamara Sekulović Br. slika: 11 5 / 11 Izvor: MONDO/Tamara Sekulović Br. slika: 11 6 / 11 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 11 7 / 11 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 11 8 / 11 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 11 9 / 11 AD Izvor: MONDO, Stefan Stojanović Br. slika: 11 10 / 11 Izvor: MONDO, Stefan Stojanović Br. slika: 11 11 / 11

"Bog mi je dao novac da raspoređujem kome treba"

Popović se osvrnuo na sudske odluke, vreme koje je provodio sa sinom, ali i na najnoviju odluku prema kojoj, kako tvrdi, dete viđa svakog drugog vikenda i plaća 3.000 evra mesečne alimentacije.

- Znate kako, u molitvi se kaže: "Kada daješ, onda dobijaš." Ja sam naučio da, kada dajem, dobijam još više i mogu još više da dajem. Kada me ljudi pitaju: "Ali kako da dam kada nemam šta da dam?" Uvek čovek ima šta da da. Može da da vreme, brigu, pažnju, dobru reč, zahvalnost. Uvek možeš da daješ zahvalnost.

- Ne mora to uvek da bude novac. Eto, ja imam tu privilegiju da imam mogućnost da dajem novac i nesebično ga dajem. Ali ne volim o tome da pričam, jer smatram da meni društveno priznanje nije potrebno. Drugo, smatram da taj novac koji sam dobio nije moj novac, nije nešto što ću ja sa sobom da ponesem na onaj svet. To je novac koji mi je dat da njime raspoređujem. Ako smem tako da kažem, Bog mi je poverio da tim novcem upravljam i da ga dajem kome je potreban - rekao je Popović u emisiji "Neispričano" na Kurir TV.

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(Kurir / MONDO)