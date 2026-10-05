"Nisam znala da li će mi biti muž i prekinula sam trudnoću": Pjevačica otkrila bolnu prošlost, imala 21 godinu

Folk pjevačica Nela Bijanić po prvi put otvorila je dušu o najtežoj i najintimnijoj odluci iz svoje mladosti. Pjevačica je otkrila šta joj se dogodilo na samom početku njene ljubavne veze sa bivšim suprugom Rajkom Mijanovićem.

Izvor: Instagram printscreen/nelabijanicc_official

Pjevačica Nela Bijanić priznala je nakon godina ćutanja, da je u 21. godini saznala da je u drugom stanju. BIla je na početku karijere, ali i veze sa bivšim suprugom.

"Ostala sam u drugom stanju, međutim, tada sam snimila CD 'Mi smo srećan par'. Tek sam Rajka upoznala i nisam znala da li će on biti moj suprug. Uradila sam nešto što nisam trebala i mnogo se kajem zbog toga", priznala je Nela u emisiji.

Na direktno pitanje voditelja da li je u tom trenutku donijela odluku da prekine trudnoću, pjevačica je potvrdno odgovorila.

"Tako je. Kajem se zbog toga i sada bih dala sve na svijetu da vidim to nešto, eto, ne znam kako da se izjasnim", poručila je u suzama.

"Da mi je ova pamet, rodila bih ga, pa makar živjela bez dinara"

Nela je priznala da se i danas, kada ostane sama u četiri zida, često vraća mislima na tu odluku.

"Da mi je ova pamet sada, mogla bih da snimim 100 CD-ova, pet kuća bi moglo da mi zavisi od toga, ja bih ga rodila. Ne kaže se džabe – mlado, ludo. Tada sam imala 21 godinu i tako sam se mlada i udala. To je bio početak naše ljubavne veze", iskrena je bila folk pjevačica.

Nela je u emisiji progovorila i o teškom siromaštvu.

"Bilo je momenata kada nismo imali. Nosila sam iste farmerke od ponedeljka do petka u školu, u petak se operu i onda te iste nosim u ponedeljak. Nisam se bunila, to me je naučilo da svaki dinar znam da cijenim i poštujem. "Ubila bih kolege koje nemaju svoj stan": Pjevačicu muž prevario sa mlađom, sinu prepisala hotel i vilu", ispričala je Nela između ostalog u emisiji "Pretres".