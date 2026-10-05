Folk pjevačica Nela Bijanić po prvi put otvorila je dušu o najtežoj i najintimnijoj odluci iz svoje mladosti. Pjevačica je otkrila šta joj se dogodilo na samom početku njene ljubavne veze sa bivšim suprugom Rajkom Mijanovićem.
Pjevačica Nela Bijanić priznala je nakon godina ćutanja, da je u 21. godini saznala da je u drugom stanju. BIla je na početku karijere, ali i veze sa bivšim suprugom.
"Ostala sam u drugom stanju, međutim, tada sam snimila CD 'Mi smo srećan par'. Tek sam Rajka upoznala i nisam znala da li će on biti moj suprug. Uradila sam nešto što nisam trebala i mnogo se kajem zbog toga", priznala je Nela u emisiji.
Na direktno pitanje voditelja da li je u tom trenutku donijela odluku da prekine trudnoću, pjevačica je potvrdno odgovorila.
"Tako je. Kajem se zbog toga i sada bih dala sve na svijetu da vidim to nešto, eto, ne znam kako da se izjasnim", poručila je u suzama.
"Nisam znala da li će mi biti muž i prekinula sam trudnoću": Pjevačica otkrila bolnu prošlost, imala 21 godinu
"Da mi je ova pamet, rodila bih ga, pa makar živjela bez dinara"
Nela je priznala da se i danas, kada ostane sama u četiri zida, često vraća mislima na tu odluku.
"Da mi je ova pamet sada, mogla bih da snimim 100 CD-ova, pet kuća bi moglo da mi zavisi od toga, ja bih ga rodila. Ne kaže se džabe – mlado, ludo. Tada sam imala 21 godinu i tako sam se mlada i udala. To je bio početak naše ljubavne veze", iskrena je bila folk pjevačica.
"Nisam znala da li će mi biti muž i prekinula sam trudnoću": Pjevačica otkrila bolnu prošlost, imala 21 godinu
Nela je u emisiji progovorila i o teškom siromaštvu.
"Bilo je momenata kada nismo imali. Nosila sam iste farmerke od ponedeljka do petka u školu, u petak se operu i onda te iste nosim u ponedeljak. Nisam se bunila, to me je naučilo da svaki dinar znam da cijenim i poštujem. "Ubila bih kolege koje nemaju svoj stan": Pjevačicu muž prevario sa mlađom, sinu prepisala hotel i vilu", ispričala je Nela između ostalog u emisiji "Pretres".