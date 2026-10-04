Sa 27 godina pronađena mrtva u hotelu: Jezivi detalji iz sobe muzičke ikone o kojima se i danas ćuti

Dženis Džoplin, rok ikona, preminula je prije 56 godina, ali njeno muzičko nasleđe i dalje živi. Saznajte više o njenom životu i tragičnom kraju.

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Prošlo je 56 godina od smrti Dženis Džoplin, ali muzičko nasleđe legendarne rokerke i danas živi. Sa razvojem muzičkog talenta sve više je upadala i u kandže poroka i doživjela neslavni kraj u hotelskoj sobi.

Buduća rok ikona rođena je 19. januara 1943. godine u Port Arturu u Teksasu. Dve decenije kasnije, 1963. godine, preselila se u San Francisko, gde se posvetila muzičkim ambicijama, ali se u isto vrijeme sve više uplela u svijet droge.

Nakon što se nakratko vratila kući kako bi se izborila sa zavisnošću, Džoplin se ponovo vratila u Kaliforniju. Godine 1966. pridružila se grupi Big Brother & The Holding Company, navodi PBS.

Sve je počelo nastupom koji je promijenio njen život

Već naredne godine bend je doživio veliki proboj, a Džoplin se našla u centru pažnje kao njihov glavna pjevačica na festivalu Monterey International Pop Festival.

Godine 1968. napustila je grupu i krenula samostalnim putem. Njena moćna interpretacija, prepoznatljiv glas i odvažan stil oblačenja ubrzo su je pretvorili u jednu od najvećih rok zvijezda tog vremena.

Nastup na Vudstoku i veliki solo uspjeh

Godine 1969. Džoplin je nastupila na legendarnom festivalu Vudstok, zajedno sa brojnim velikim imenima muzičke scene, među kojima su bili Džoan Baez, The Grateful Dead, Creedence Clearwater Revival i The Who.

Ubrzo nakon toga objavila je svoj prvi solo album, I Got Dem Ol’ Kozmic Blues Again Mama!, koji je dospio do petog mjesta na listi Billboard Top 100. Ipak, njen vrtoglavi uspon prekinut je samo godinu dana kasnije.

Pronađena mrtva u hotelskoj sobi

U jesen 1970. godine, Džoplin je pronađena mrtva u hotelskoj sobi, u 27. godini.

U trenutku smrti radila je na svom drugom solo albumu. Njeno tijelo pronađeno je nakon što se nije pojavila na zakazanom snimanju u studiju "Sunset Studios".

Tog dana trebalo je da snimi vokale za pjesmu "Buried Alive in the Blues". Pjesma je kasnije objavljena posthumno, ali kao instrumental, na njenom drugom i posljednjem solo albumu Pearl.

Smrt izazvana predoziranjem heroinom

Prema izvještajima New York Timesa, Dženis Džoplin preminula je od slučajnog predoziranja heroinom. Pjevačica je godinama imala problema sa drogom i alkoholom. Dan nakon njene smrti, patolog okruga Los Anđeles, dr Tomas Noguči, govorio je na konferenciji za novinare i otkrio da su u hotelskoj sobi pronađeni droga i pribor za njeno korišćenje. U kanti za smeće pronađen je bijeli prah, dok je u sobi pronađena i hipodermička igla. Noguči je takođe naveo da su na Džoplininoj jetri bili vidljivi posljedice dugogodišnje konzumacije alkohola.

Istraga je isključila mogućnost ubistva i samoubistva.

Kobna noć u hotelu u Holivudu

Džoplin je preminula 4. oktobra 1970. godine, u sobi 105 hotela "Landmark Motor Hotel" u Holivudu, koji je kasnije preimenovan u "Highland Gardens Hotel".

Prema navodima PBS-a, njeno tijelo pronašao je menadžer zadužen za njene turneje, Džon Kuk. Džoplin je pronađena nakon što se nije pojavila na zakazanoj sesiji snimanja. Njen izostanak odmah je izazvao zabrinutost. Imala je samo 27 godina.

Još jedna rok legenda umrla sa 27

Dženis Džoplin nije bila jedina velika rok zvijezda koja je preminula u 27. godini. Samo nekoliko nedelja prije nje, 18. septembra 1970. godine, umro je još jedan muzički velikan – Džimi Hendriks, takođe u 27. godini. Džoplin i Hendriks bili su dio istorijske postave festivala Vudstok 1969. godine.

Njihove prerane smrti zauvijek su ih povezale sa takozvanim "Klubom 27", ali su njihova muzika i uticaj nastavili da žive decenijama nakon njihove smrti.

Izvor: Kurir / MONDO