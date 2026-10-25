Iz Parking servisa navode da su u toku razgovori predstavnika Glavnog grada, Uprave za inspekcijske poslove, Komunalne policije i tog preduzeća, kako bi se stvorili uslovi za preuzimanje poslova uklanjanja i premještanja nepropisno parkiranih automobila.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Uklanjanje nepropisno parkiranih vozila specijalnim vozilom „pauk“ trebalo bi do kraja ove godine da pređe u nadležnost Parking servisa Podgorica. Istovremeno, planirano je proširenje sistema zonskog parkiranja na Stari aerodrom i druge djelove grada, kao i otvaranje pet novih pametnih parkirališta, saopšteno je Portalu RTV Podgorica iz ovog gradskog preduzeća.

Iz Parking servisa navode da su u toku razgovori predstavnika Glavnog grada, Uprave za inspekcijske poslove, Komunalne policije i tog preduzeća, kako bi se stvorili uslovi za preuzimanje poslova uklanjanja i premještanja nepropisno parkiranih automobila.

„Iako u ovom trenutku nije moguće precizirati tačan datum preuzimanja navedenih poslova, očekujemo da bi ovaj proces mogao biti završen do kraja tekuće godine”, kazali su iz Parking servisa.

Odluka kojom će biti uređena organizacija ovih poslova nalazi se u završnoj fazi pripreme. Cilj je da preuzimanje nadležnosti bude sprovedeno u skladu sa zakonom i uz smanjenje mogućnosti eventualnih pravnih sporova.

„Očekujemo da će preuzimanje ovih poslova, uz blisku saradnju i koordinaciju sa Komunalnom policijom, značajno doprinijeti efikasnijem uspostavljanju komunalnog reda, većoj saobraćajnoj prohodnosti i bezbjednosti na podgoričkim ulicama”, naveli su iz preduzeća.

Parking servis najavljuje nastavak modernizacije infrastrukture i unapređenje načina naplate parking usluga. U prethodnom periodu uvedena su tehnološka rješenja poput kamera za automatsko prepoznavanje registarskih oznaka, rampi, terminala za naplatu, LED displeja i druge informacione opreme.

U toku je izrada Elaborata o parking zonama, kojim će biti razmotrena mogućnost proširenja zonskog parkiranja na Stari aerodrom i druge djelove Podgorice, u skladu sa potrebama građana.

Pored toga, u planu je otvaranje pet novih pametnih parkirališta, u zavisnosti od tehničkih mogućnosti i odluka nadležnih organa.

Preduzeće trenutno upravlja sa 19 posebnih parkirališta, pet garaža i tri parking zone, sa ukupno 8.463 parking mjesta. Od tog broja, 5.121 mjesto nalazi se u sistemu zonskog parkiranja, 2.505 na posebnim parkiralištima sa kontrolisanim ulaskom i izlaskom, dok se 837 mjesta nalazi u garažama kojima upravlja Parking servis.

U periodu od 1. septembra 2025. do 30. septembra 2026. godine uređaji za blokiranje točkova, poznati kao „kandže“, upotrijebljeni su ukupno 385 puta.

Iz Parking servisa navode da je prihod od deblokiranja vozila, za period od 1. januara do 30. septembra 2026. godine, iznosio 5.033 eura.

„Primjena ove mjere doprinijela je povećanju stepena naplate parking usluga i unapređenju finansijske discipline korisnika. U narednom periodu očekuje se dalja primjena ove mjere, u skladu sa važećim propisima, s ciljem efikasnije naplate potraživanja i podsticanja korisnika da uredno izmiruju svoje obaveze”, saopštili su iz preduzeća.

Parking servis je tokom prošle godine ostvario prihod od 3.414.463 eura. Dobit prije oporezivanja iznosila je 455.636,79 eura, dok je neto dobit, nakon obračuna odloženih poreskih rashoda i poreza na dobit, dostigla 386.197,89 eura.

U prvih devet mjeseci 2026. godine, odnosno od 1. januara do 30. septembra, ukupni prihodi preduzeća iznosili su 2.639.446,83 eura.

„Ostvareni finansijski rezultati potvrđuju stabilnost poslovanja Društva i predstavljaju osnov za dalje unapređenje kvaliteta usluga, modernizaciju parking infrastrukture i realizaciju planiranih investicionih aktivnosti”, kazali su iz Parking servisa.

Kako bi unaprijedili kontrolu parkiranja i povećali naplatu, u preduzeću planiraju da povećaju broj zaposlenih koji rade na ovim poslovima, u skladu sa organizacionim potrebama i raspoloživim finansijskim sredstvima.

Kontrola se sprovodi neposrednim radom kontrolora na terenu, ali i uz pomoć specijalizovanih vozila opremljenih sistemima za automatsko prepoznavanje registarskih oznaka (ANPR).

„Na dnevnom nivou obavi se približno 10.000 provjera parkiranih vozila, što omogućava efikasniji nadzor nad korišćenjem parking prostora i blagovremeno evidentiranje slučajeva neplaćenog parkiranja”, navode iz Parking servisa.

U narednom periodu planiraju i dodatna ulaganja u tehničke i kadrovske kapacitete, kako bi unaprijedili kontrolu, dosljedniju primjenu propisa i upravljanje javnim parking prostorom.

Parking servis bilježi napredak i u postupcima prinudne naplate dugovanja. Od ukupno 308 predmeta u kojima su pokrenuti postupci preko javnih izvršitelja, približno 200 je završeno naplatom potraživanja, dok je oko 100 i dalje aktivno.

„Dosadašnji rezultati koji se ogledaju u uspješno okončanim postupcima naplate u približno dvije trećine pokrenutih predmeta ukazuju na značajan stepen realizacije prinudne naplate. Navedeni pokazatelji potvrđuju efikasnost preuzetih aktivnosti u postupcima naplate potraživanja”, saopštili su iz preduzeća.

Iz Parking servisa poručuju da će nastaviti da koriste zakonske mehanizme za naplatu preostalih dugovanja.

Među budućim projektima su širenje primjene pametnih parking sistema, uvođenje usluge električnih bicikala „Smart Bike“ i postavljanje platnih automata koji će omogućiti elektronsko plaćanje usluga.

Planirana je i obnova voznog parka nabavkom novih električnih vozila, kao i postavljanje punjača za električne automobile.

„Posebna pažnja biće posvećena nastavku obnove voznog parka nabavkom novih električnih vozila, kao i postavljanju punjača za električna vozila, čime će se dodatno doprinijeti razvoju održive urbane mobilnosti i smanjenju negativnog uticaja saobraćaja na životnu sredinu.

Prioritet Društva ostaje povećanje dostupnosti parking prostora, unapređenje kvaliteta pruženih usluga i stvaranje savremenijeg, efikasnijeg i korisnicima pristupačnijeg sistema parkiranja u Glavnom gradu”, kazali su iz Parking servisa.