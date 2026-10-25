Iz ŽICG su pojasnili da se nabavka odnosila na potrebe za šest mjeseci, za prosječno 816 zaposlenih raspoređenih u različitim organizacionim jedinicama.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Željeznička infrastruktura Crne Gore (ŽICG) tokom prvih šest mjeseci ove godine izdvojila je 6.861,51 euro za reprezentaciju, prvenstveno za kafe-kuhinju i promotivni materijal, dok su računi evidentirani na kontu reprezentacije Željezničkog prevoza Crne Gore (ŽPCG) iznosili 2.520,97 eura sa PDV-om.

Dokumentacija dvije državne kompanije, koju je MANS dostavio po zahtjevima „Vijesti“ za slobodan pristup informacijama, obuhvata troškove kafe, vode, sokova, poslovnih ručkova i večera, ali i nabavku rokovnika, metalnih upaljača, vina i cvijeća.

Ipak, prikazani iznosi nijesu iskazani na identičnoj osnovi. Iz ŽICG su „Vijestima“ potvrdili da se navedeni iznos odnosi na stvarno realizovana plaćanja do 30. juna. S druge strane, kartice glavne knjige ŽPCG pokazuju 2.129,87 eura evidentiranih rashoda i dodatnih 391,10 eura PDV-a. Njihov zbir odgovara ukupnoj vrijednosti računa, ali ne znači nužno da su svi oni plaćeni u prvih šest mjeseci.

U ŽICG je za kafe-kuhinju i stavke označene kao „repro materijal“ izdvojeno 6.045,36 eura, dok su troškovi reprezentacije Odbora direktora iznosili 816,15 eura. Za izvršnog direktora nije evidentirana potrošnja po ovom osnovu.

Jedan od najvećih pojedinačnih računa kompanije izdat je u „Voliju“ i iznosio je 1.718,09 eura. Nabavka od 6. aprila obuhvatila je 1.200 boca izvorske i 480 boca mineralne vode od pola litra, 60 kilograma mljevene kafe, 30 kilograma šećera, 180 litara sokova i pakovanja čaja.

Iz ŽICG su pojasnili da se nabavka odnosila na potrebe za šest mjeseci, za prosječno 816 zaposlenih raspoređenih u različitim organizacionim jedinicama.

„Svakom zaposlenom obezbijeđen je po jedan napitak tokom radnog vremena“, naveli su iz kompanije.

Za promotivni materijal kupljen od podgoričke „Fotografice“ ŽICG je izdvojio 1.671,01 euro. Januarski račun obuhvatao je 60 rokovnika, 40 notesa, 200 metalnih hemijskih olovaka, 30 privezaka za ključeve, deset metalnih upaljača, deset boca za vodu, 50 torbi i 30 kesa sa pamučnim ručkama.

Za rokovnike je plaćeno 544,50 eura, za olovke 290,40 eura, dok je deset upaljača koštalo 107,69 eura.

Iz kompanije su objasnili da je riječ o novogodišnjem promotivnom i reprezentativnom materijalu namijenjenom poslovnoj komunikaciji. Prema njihovim navodima, dio artikala raspoređen je organizacionim jedinicama i zaposlenima za potrebe rada, dok je reprezentativni materijal namijenjen članovima Odbora direktora, Revizorskom odboru i poslovnim partnerima.

„Ne radi se o ličnim poklonima zaposlenima“, poručili su iz ŽICG.

Kompanija, međutim, nije navela kome su pojedinačni artikli dodijeljeni, u kojim količinama niti je detaljnije obrazložila zbog čega su razvrstani u kategoriju „repro materijal“.

Među ugostiteljskim troškovima ŽICG nalaze se dva računa restorana „Lovac“, u iznosima od 170,25 i 161,50 eura, kao i račun restorana „Vuk“ od 108,30 eura. Na računima iz „Lovca“, pored hrane i bezalkoholnih pića, evidentirani su rakija, pelinkovac i vino.

Na pitanje „Vijesti“ ko je prisustvovao tim ručkovima, iz kompanije su odgovorili da su troškovi nastali nakon sjednica i da se odnose na reprezentaciju Odbora direktora, uz tvrdnju da su sredstva korišćena u skladu sa internim aktima. Imena i broj učesnika nijesu navedeni.

U dokumentaciji se nalazi i račun restorana „Stara pravda“ u slovenačkom Kranju od 59 eura, kao i račun iz diskonta „Plantaže“ za vino, rakiju i suvenir-kutiju, u iznosu od 21,60 eura.

Iz ŽICG su objasnili da je alkohol kupljen kao poklon delegaciji domaćina konferencije, dok je račun restorana nastao povodom poslovnog ručka. Prema njihovom odgovoru, na put je, na osnovu odluke, upućen predsjednik Odbora direktora.

Kompanija tvrdi da su svi troškovi bili u skladu sa internim pravilima i propisanim limitima, ali konkretne iznose tih limita nije navela.

U ŽPCG najveći dio računa evidentiranih na kontu reprezentacije odnosi se na dobavljača „Stadion“, kojem je ukupno plaćeno, odnosno obračunato, 1.353,07 eura sa PDV-om. Nabavke su obuhvatile kafu, vodu, sokove i šećer, a uz račune su priloženi nalozi za odobravanje korišćenja reprezentacije.

Najveći pojedinačni račun ovog dobavljača, u iznosu od 248,28 eura, izdat je u aprilu. Na njemu su evidentirana, između ostalog, 60 pakovanja kafe od po 100 grama, 180 boca vode „diva“, 60 boca mineralne vode i po 24 pakovanja tri vrste bezalkoholnih napitaka. Kao mjesto isporuke navedena je upravna zgrada kompanije.

Računi iz „Plantaža“ iznosili su ukupno 778,60 eura, dok je restoranu „Aria“ pripalo 248,30 eura, a objektu „Kristal“ 91 euro. Dodatnih 50 eura na kontu reprezentacije odnosi se na dva računa cvjećare „Bisera“.

Iz priloženih naloga moguće je utvrditi i dio poslovnih povoda za trošenje novca. Među navedenim gostima i poslovnim partnerima nalaze se predstavnici kompanija „Srbija voz“, „Želvoz“, „Šinvoz“, „Magyar Vagon“, „Elok-centar“ i „AL Pro“.

Za večeru sa predstavnicima kompanije „MC mobility“ u „Kristalu“ izdat je račun od 91 euro. Na njemu su evidentirane dvije porcije teletine, dvije porcije lignji, salate, bezalkoholna pića i boca malvazije vrijedna 20 eura.

Poseban račun „Plantaža“, u iznosu od 22,50 eura, odnosi se na četiri boce „vranca“ i jednu bocu „rozea“. U pratećoj dokumentaciji navedeno je da je nabavka bila namijenjena delegaciji „Srbija voza“.

Među evidentiranim izdacima ŽPCG nalaze se i dva cvjetna aranžmana, vrijedna po 25 eura, odobrena za potrebe kabineta povodom dolaska delegacije Evropske unije.

Kartica dobavljača „Bisera“ sadrži i dodatnu stavku od 80 eura za cvjetni aranžman. Taj iznos nije obuhvaćen prikazanim prometom konta reprezentacije, zbog čega je za precizno utvrđivanje načina evidentiranja potreban dodatni uvid u dokumentaciju.

Dok nalozi ŽPCG za dio troškova sadrže podatke o poslovnim partnerima i ovlašćenim korisnicima, odgovori ŽICG uglavnom pružaju opšta obrazloženja namjene izdataka.

Za potpuniju procjenu opravdanosti potrošnje nedostaju, između ostalog, potpuni spiskovi učesnika poslovnih ručkova, troškovi po osobi i konkretni limiti propisani internim aktima kompanija.

„Vijesti“ su do dokumentacije došle koristeći MANS-ovu aplikaciju „Pitajte institucije“.