Francuska grupa predstavlja se kao nezavisna inženjerska i konsultantska kompanija koja zapošljava više od 11.000 stručnjaka u preko 40 zemalja

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Francuska inženjerska grupa Artelija u ponedjeljak će Vladi Crne Gore, Ministarstvu saobraćaja i Ministarstvu finansija dostaviti pismo o namjerama za izradu master plana za aerodrome u Podgorici i Tivtu, potvrdilo je „Danu“ više izvora.

U dokumentu, čiji je nacrt „Dan“ imao uvid, francuska kompanija predlaže sveobuhvatan plan razvoja obje vazdušne luke, kojim bi se povezale potrebe za hitnim unapređenjem infrastrukture sa srednjoročnim investicijama i dugoročnom strategijom razvoja crnogorskih aerodroma. „Dan“ je nedavno objavio da bi jedna francuska kompanija do kraja oktobra trebalo da dostavi Vladi pismo o namjerama za izradu tog dokumenta.

Artelija smatra da bi master plan trebalo da obuhvati tri vremenska perioda: neposredne prioritete za 2027. godinu, razvojni program do 2035. i dugoročnu nacionalnu viziju koja bi se odnosila na period do 2050. godine.

„Smatramo da bi oba cilja trebalo ostvarivati istovremeno, kako bi hitne aktivnosti bile usklađene sa budućim proširenjem i dugoročnim odlukama o javnim investicijama“, navedeno je u pismu. U dokumentu se ističe važnost povezivanja kratkoročnih infrastrukturnih zahvata sa jedinstvenim okvirom dugoročnog planiranja.

Prvi prioritet odnosi se na 2027. godinu, kada bi aerodromi trebalo da budu spremni za nastavak rasta saobraćaja i narednu ljetnju sezonu dočekaju sa unaprijeđenom infrastrukturom. Francuska kompanija predlaže mjere za povećanje operativne otpornosti i realizaciju najvažnijih infrastrukturnih poboljšanja, uz uslov da se tokom radova očuva bezbjedno funkcionisanje oba aerodroma.

Druga faza obuhvatila bi period od 2027. do 2035. godine, tokom kojeg bi trebalo pripremiti detaljan investicioni program, sa projektima spremnim za kandidovanje za finansiranje i realizaciju.

Plan bi uključivao projekcije kretanja vazdušnog saobraćaja i potreba za dodatnim kapacitetima, kao i razvoj terminala, poletno-sletnih staza, platformi za parkiranje aviona, rulnih staza i pristupne infrastrukture sa kopnene strane aerodroma. Predviđeno je i utvrđivanje procijenjenih troškova, redosljeda ulaganja, rokova za realizaciju, mogućih rizika i modela finansiranja.

Treći segment odnosio bi se na period do 2050. godine, kada bi trebalo definisati dugoročnu viziju razvoja crnogorskih aerodroma. Pri tome bi se uzele u obzir različite funkcije Podgorice i Tivta, turistički trendovi, sezonska opterećenja, saobraćajna povezanost i održivost.

Artelija predlaže i objektivnu procjenu alternativnih razvojnih scenarija i modela upravljanja aerodromima, bez unaprijed utvrđenog opredjeljenja o njihovoj budućoj organizaciji.

Izrada master plana, prema dostupnim informacijama, trebalo bi da košta između 2,5 i tri miliona eura. Vlada će odlučiti da li će posao dodijeliti na osnovu međudržavnog sporazuma ili će izbor konsultanta sprovesti putem međunarodnog tendera.

Francuska grupa predstavlja se kao nezavisna inženjerska i konsultantska kompanija koja zapošljava više od 11.000 stručnjaka u preko 40 zemalja. Prema podacima navedenim u dokumentaciji, njeni prihodi su tokom 2025. godine dostigli 1,35 milijardi eura.

Njena specijalizovana jedinica Artelia Airports ima 26 godina iskustva u oblasti aerodromskog inženjeringa. Među projektima na kojima je kompanija radila navode se međunarodni aerodrom Daxing u Pekingu, Zayed u Abu Dabiju, Hamad u Dohi i aerodrom u Bahreinu.