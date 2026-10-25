Predložene izmjene imaju za cilj unapređenje kontrole prekograničnog prenosa novca, kao i efikasnije sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma.

Izvor: MONDO/Mario Milojević

Neprijavljivanje novca prilikom prelaska crnogorske granice moglo bi donijeti novčane kazne do 40.000 eura za pravna lica, dok bi fizička lica mogla biti kažnjena iznosom do 8.000 eura. Vladinim Nacrtom zakona o izmjenama i dopunama Zakona o tekućim i kapitalnim poslovima sa inostranstvom predviđeno je i proširenje obaveze prijavljivanja na novac koji se prenosi poštanskim i kargo pošiljkama, piše CdM.

Predložene izmjene imaju za cilj unapređenje kontrole prekograničnog prenosa novca, kao i efikasnije sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma.

Kako se navodi u obrazloženju nacrta, zakonska rješenja pripremljena su radi usklađivanja domaćeg zakonodavstva sa pravnom tekovinom Evropske unije, odnosno Uredbom EU 2018/1672, koja uređuje kontrolu gotovine prilikom unošenja u Evropsku uniju i iznošenja iz nje.

„Predloženim izmjenama unapređuje se postojeći sistem kontrole prekograničnog prenosa sredstava plaćanja obuhvatanjem prenosa sa pratnjom i bez pratnje, čime se doprinosi efikasnijem otkrivanju i sprečavanju mogućih zloupotreba povezanih sa pranjem novca i finansiranjem terorizma“, navedeno je u obrazloženju.

Prema predloženom rješenju, rezidenti i nerezidenti imali bi obavezu da carinskim organima prijave sredstva plaćanja koja fizički prenose prilikom ulaska u Crnu Goru ili izlaska iz nje.

Novina je što bi se obaveza odnosila i na novac koji se šalje bez fizičke pratnje, putem poštanskih i kargo pošiljki. U tom slučaju, prijavu bi na zahtjev nadležnog carinskog organa morali da podnesu pošiljalac, primalac ili njihov zastupnik, najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema zahtjeva, prenosi CdM.

Prijavljivanje bi se vršilo u pisanom ili elektronskom obliku, dok bi Uprava carina bila zadužena za kontrolu unošenja i iznošenja sredstava plaćanja, kao i za vođenje evidencije o sprovedenim kontrolama.

Nacrtom je precizirano da se obaveza neće smatrati ispunjenom ukoliko prijava nije podnesena u predviđenom roku ili ako ne sadrži tačne i potpune podatke.

„Centralna banka CBCG propisivala bi iznos gotovog novca koji rezidenti i nerezidenti mogu unositi u zemlju ili iznositi iz nje bez prijavljivanja carinskom organu, dok bi Ministarstvo finansija bliže uredilo sadržaj prijava i evidencija“, navedeno je u obrazloženju.

Nacrtom su predviđene i izmjene kaznenih odredbi, sa različitim iznosima u zavisnosti od toga da li je prekršaj počinilo pravno ili fizičko lice, preduzetnik ili odgovorno lice u kompaniji.

Predloženi rasponi novčanih kazni su:

Pravna lica: od 5.000 do 40.000 eura.

Odgovorna lica u pravnim licima: od 1.000 do 8.000 eura.

Fizička lica: od 1.000 do 8.000 eura.

Preduzetnici: od 1.000 do 24.000 eura.

Pored navedenih kazni, predviđena je i mogućnost izricanja dodatne novčane kazne u iznosu od jedan do pet odsto povrijeđene zaštićene vrijednosti.

Nacrtom se precizira i način obračuna povrijeđene zaštićene vrijednosti, koja predstavlja razliku između iznosa navedenog u prijavi i stvarno utvrđenog iznosa novca kada su podaci netačni.

U slučaju da novac uopšte nije prijavljen, zaštićena vrijednost predstavljala bi cjelokupan iznos sredstava koji je unesen u Crnu Goru ili iznesen iz nje, a koji je morao biti prijavljen u skladu sa zakonom.

„Povrijeđena zaštićena vrijednost predstavlja razliku između prijavljenog i stvarno utvrđenog iznosa sredstava plaćanja kada je prijava netačna, odnosno cjelokupan iznos koji je unesen u Crnu Goru ili iznesen iz nje, a nije prijavljen u skladu sa zakonom“, pojašnjeno je u Nacrtu.

Kaznene odredbe obuhvatile bi nepodnošenje prijave, propuštanje propisanog roka, kao i dostavljanje netačnih ili nepotpunih podataka, prenosi CdM.

Važeći zakon obavezu prijavljivanja vezuje za fizičko unošenje i iznošenje sredstava plaćanja preko graničnih prelaza. Predloženim izmjenama kontrola bi se proširila i na prenose bez pratnje, uključujući poštanske i kargo pošiljke.

Prema Nacrtu, zakon bi trebalo da stupi na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore“.

S obzirom na to da je riječ o nacrtu zakona, predložene odredbe i kazne treba razlikovati od važećih zakonskih obaveza. Konačna primjena zavisiće od usvajanja zakona i njegovog objavljivanja u službenom glasilu.