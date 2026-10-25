Velika Britanija mora da bude spremna da vodi i dobije rat u narednih 1.000 dana, poručio je ministar odbrane, a građanima se savetuje da obezbijede zalihe za najmanje tri dana.

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Britanski ministar odbrane Ves Striting izjavio je da Velika Britanija mora da bude spremna za rat u narednih 1.000 dana, jer bi njeni protivnici do 2030. godine mogli da budu u poziciji da je napadnu, i upozorio da Rusija pojačava hibridno ratovanje protiv NATO-a.

„Moj glavni prioritet je da obezbijedim da ova zemlja bude spremna da vodi i dobije rat“, napisao je Striting u autorskom tekstu za britanski Telegraf.

On je naveo da Britanija, kako bi spriječila najgori scenario, mora da se pripremi za njega, prije svega jačanjem svojih vojnih sposobnosti kako bi odvratila protivnike od napada.

„Ako to ne uspije, moramo osigurati da Britanija bude spremna za rat“, poručio je Striting.

Njegove izjave uslijedile su nekoliko dana nakon što je britanska vlada pokrenula kampanju „Budite spremni“, kojom domaćinstvima savjetuje da naprave zalihe nekvarljive hrane, flaširane vode, ćebadi i radio-aparata za slučaj sajbernapada ili ekstremnih vremenskih prilika koje bi mogle da izazovu prekid rada ključne nacionalne infrastrukture.

Prema preporukama britanske vlade, građani bi trebalo da budu spremni da najmanje tri dana funkcionišu bez odlaska u supermarket i bez mogućnosti korišćenja elektronskih sistema plaćanja.

Upozorenje britanske vlade uslijedilo je nakon što su veb-sajtovi širom svijeta bili nedostupni zbog kritične bezbjednosne greške u programskom jeziku PHP, koji koristi oko 70 odsto internet stranica.

Britanski Telegraf je ranije ove sedmice objavio da Rusija koristi ribarske brodove za špijuniranje britanskih ključnih pomorskih kablova, dok su britanski zvaničnici potvrdili da Moskva koristi „komercijalne posrednike“ za ugrožavanje vitalne pomorske infrastrukture.

Britanska vlada je potom najavila strože kazne, uključujući dugogodišnje zatvorske kazne za one koji budu sabotirali kablove.

„Spremnost naših protivnika da nam nanesu štetu nije nova. Ono što se promijenilo jeste njihov kapacitet“, rekao je Striting, dodajući da bi do 2030. godine njihova vojna snaga i ratna ekonomija mogle da im omoguće napad.

Prema njegovim riječima, to omogućava nešto više od 1.000 dana za završetak misije da Britanija, zajedno sa saveznicima, bude spremna da vodi i dobije rat.

„Ova vlada će se pobrinuti da misija bude ostvarena“, poručio je britanski ministar odbrane.

Striting je upozorio i da se strateški cilj pripreme za rat gubi „u opsjednutosti procentima i datumima“, što je ocijenjeno kao snažan signal da britanska vlada neće obavezati britanskog ministra finansija Džona Hilija da do 2030. godine izdvoji tri odsto BDP-a za odbranu.

On je kritikovao prethodne konzervativne vlade, navodeći da su Britaniju ostavile sa najmanjom vojskom od Napoleonovih ratova, uz neispunjene ciljeve regrutacije i pad morala.

Istovremeno je istakao da sadašnja laburistička vlada sprovodi „najveće kontinuirano povećanje izdvajanja za odbranu od završetka Hladnog rata“.

Striting je izrazio uvjerenje da će Britanija ispuniti obavezu prema NATO-u u pogledu izdvajanja za odbranu, dok je britanska vlada posljednjih mjeseci naglasak sa ranijeg cilja od tri odsto BDP-a do 2030. preusmjerila na obavezu NATO-a da se do 2035. godine izdvajanja za odbranu povećaju na 3,5 odsto BDP-a.