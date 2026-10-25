Noćas u tri sata posle ponoći počelo je zimsko računanje vremena pomeranjem časovnika za jedan sat unazad, a ovaj režim trajaće sve do 28. marta 2027. godine.

Izvor: Mondo/ Stefan Stojanović

Danas je počelo zimsko računanje vremena, a kazaljke na časovnicima pomjerene su u tri sata poslije ponoći jedan sat unazad, na dva sata.

Zimsko računanje vremena trajaće do 28. marta 2027. godine, kada će časovnici ponovo biti pomjereni sat unaprijed, najavila je prethodno Direkcija za mere i dragocene metale Ministarstva privrede.

Na zimsko računanje vremena prelazi se svake godine poslednjeg vikenda u oktobru, u noći između subote i nedelje, kada se dobija dodatni sat sna.

Evropska komisija je 2018. godine predložila ukidanje sezonskog pomeranja časovnika, ali dogovor o okončanju te prakse još nije postignut, pa se vrijeme i dalje menja dva puta godišnje.

(Tačno/MONDO)