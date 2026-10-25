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Aca Kos u jakni od 4.500 eura sa Čedom na glasanju: Svi gledali stajling, a detalj na Jovanoviću privukao pažnju

Aca Kos u jakni od 4.500 eura sa Čedom na glasanju: Svi gledali stajling, a detalj na Jovanoviću privukao pažnju

Autor Ana Živančević
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Aca Kos i Čedomir Jovanović privukli su pažnju na glasanju, posebno Aca u jakni od 4.500 eura. Saznajte više o njihovim stajlinzima.

Aca Kos u jakni od 4.500 eura sa Čedom na glasanju Izvor: Kurir

Bliski prijatelji Aleksandar Aca Kos i Čedomir Jovanović među prvima su jutros obavili svoju građansku dužnost i izašli na glasanje. Njih dvojica pojavila su se na biračkom mjestu oko osam časova, a njihov dolazak nije prošao nezapaženo. Posebnu pažnju privukao je Kosov stajling, za koji bi mnogi morali da izdvoje pravo malo bogatstvo.

Pogledajte kako su izgledali:

Naime, Čedin blizak prijatelj od glave do pete bio je obučen u firmiranu garderobu, ali je u prvom planu bila njegova neobična jakna, čija cijena na zvaničnom sajtu iznosi čak 4.500 eura!

Pogledajte

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ČEDA JOVANOVIĆ I ALEKSANDAR KOS PORANILI NA GLASANJE
Izvor: Kurir
Izvor: Kurir

Riječ je o upečatljivom modelu sa kapuljačom i zanimljivim dezenom, koji se svojim izgledom razlikuje od klasičnih muških jakni. kos je za jutrošnji izlazak odabrao odevnu kombinaciju koja teško može da prođe neprimjećeno.

Za razliku od Ace, Čedomir Jovanović nije mnogo pažnje posvetio garderobi. Nekadašnji političar pojavio se u znatno opuštenijem izdanju, u šortsu i patikama, a jedan detalj na njegovoj nozi posebno je privukao pažnju.

Naime, Jovanović je na nozi imao zavoj, koji se jasno vidio upravo zbog kratkih pantalona. Za sada nije poznato zbog čega nosi zavoj.

Izvor: Kurir / MONDO

Tagovi

aca kos čedomir jovanović

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