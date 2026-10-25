GRUS je od 2018. do 2025. godine podnio desetine tužbi Upravnom sudu Crne Gore protiv odluka Ministarstva zdravlja o raspodjeli novca nevladinim organizacijama, a ishod tih postupaka bilo je poništavanje brojnih odluka.

Izvor: MONDO/Anđela Pešić

Ministarstvo zdravlja je od 2018. do 2025. godine, mimo javnih konkursa i uz prekoračenje zakonskih ograničenja, dodijelilo gotovo 2,5 miliona eura budžetskog novca privilegovanim nevladinim organizacijama (NVO), dok odgovorni za takvo postupanje godinama izbjegavaju krivičnopravnu odgovornost. To je saopštio predsjednik Grupe za razvoj i unapređenje sporta (GRUS) Mirko Mijajlović, komentarišući izvještaj Državne revizorske institucije (DRI), pišu Vijesti.

DRI je nedavno Ministarstvu zdravlja dala negativno mišljenje na godišnji finansijski izvještaj i na pravilnost poslovanja za 2025. godinu. Mijajlović smatra da posljednji nalazi revizora nijesu iznenađenje, jer GRUS još od 2018. ukazuje na brojne nezakonitosti u raspodjeli milionskih iznosa namijenjenih projektima i programima NVO, a zakonitost više odluka o dodjeli sredstava osporavao je i pred Upravnim sudom.

On je podsjetio i na ranije revizije DRI iz 2020. i 2022. godine, tokom kojih su takođe utvrđene nepravilnosti u radu Ministarstva zdravlja.

„Neshvatljiva je i neprihvatljiva ispoljena upornost i kontinuirana drskost u nezakonitom postupanju donosilaca odluka u Ministarstvu zdravlja“, poručio je Mijajlović.

Prema njegovim riječima, GRUS je od 2018. do 2025. godine podnio desetine tužbi Upravnom sudu Crne Gore protiv odluka Ministarstva zdravlja o raspodjeli novca nevladinim organizacijama, a ishod tih postupaka bilo je poništavanje brojnih odluka.

Mijajlović je ocijenio da posebno zabrinjava činjenica da Ministarstvo, uprkos sudskim presudama i ponovljenim upozorenjima državnih revizora, nastavlja sa istom praksom. Iz GRUS-a tvrde da donosioci odluka raspolažu milionskim iznosima javnog novca „uvjereni da neće snositi krivičnopravnu odgovornost, kao što i dosad nijesu“.

U toj organizaciji smatraju da na odgovornost nadležnih ukazuju desetine presuda Upravnog suda, kao i nepravilnosti evidentirane u tri revizorska izvještaja, za 2020, 2022. i 2025. godinu, prenose Vijesti.

Iz Ministarstva zdravlja su, nakon objavljivanja posljednjeg izvještaja, saopštili da su „iznenađeni“ načinom na koji su pojedini nalazi DRI predstavljeni u javnosti. Naveli su da su revizorima dostavili obimnu dokumentaciju i dodatna pojašnjenja o pitanjima koja su bila predmet kontrole. Iako su se osvrnuli na više revizorskih nalaza, nijesu komentarisali, između ostalog, pitanje prenosa sredstava civilnom sektoru.

Posljednji izvještaj DRI pokazao je da Ministarstvo zdravlja tokom 2025. godine nije uspostavilo odgovarajući sistem planiranja, raspodjele i kontrole sredstava namijenjenih nevladinim organizacijama.

Revizori su utvrdili da je Ministarstvo u godišnjem budžetu za transfere NVO prvobitno planiralo svega 1,2 eura, dok je dodatnih 232.242,97 eura naknadno obezbijeđeno preusmjeravanjem sredstava iz tekuće budžetske rezerve. Prema ocjeni DRI, takav način planiranja uticao je na dinamiku sprovođenja konkursa i raspodjele novca.

Ministarstvo je u maju odbilo sve predloge nevladinih organizacija za imenovanje njihovih predstavnika u komisiju koja je trebalo da odlučuje o raspodjeli sredstava. Izostanak finansiranja obrazložilo je nedovoljnim kadrovskim kapacitetima i opterećenošću službenika redovnim poslovima.

„Ministarstvo zdravlja tokom 2025. godine nije izvršilo raspodjelu sredstava niti finansiralo projekte i programe nevladinih organizacija u oblasti zaštite prava lica sa invaliditetom“, konstatovao je DRI.

Kada je riječ o borbi protiv bolesti zavisnosti, Ministarstvo je 1. avgusta raspisalo konkurs za projekte prevencije upotrebe droga među mladima, ali je odluku o raspodjeli 99.999,96 eura za osam projekata donijelo tek 28. novembra.

I tu odluku osporio je GRUS. Komisija je žalbu te organizacije odbila kao neosnovanu, uz obrazloženje da potrebna dokumentacija nije dostavljena u propisanom roku. GRUS je nakon toga pokrenuo upravni spor koji je, prema izvještaju DRI, i dalje bio u toku.

DRI je utvrdila i da je Ministarstvo zdravlja dio finansiranja programa nevladinih organizacija povjerilo Programu Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP).

Na osnovu sporazuma iz decembra 2024. godine, toj organizaciji preneseno je ukupno 579.647 eura. Od tog iznosa, 204.000 eura obezbijeđeno je iz državnog budžeta, a 375.647 eura iz granta Globalnog fonda namijenjenog ovim programima.

Novac je bio predviđen za programe prevencije HIV/AIDS-a, tuberkuloze i malarije, kao i za podršku ugroženim grupama stanovništva. Prema objašnjenju Ministarstva, koje je preneseno u izvještaju DRI, UNDP je samostalno birao nevladine organizacije i dodjeljivao im sredstva u skladu sa sopstvenim procedurama.

Revizori su, međutim, ocijenili da Ministarstvo nije obezbijedilo dokumentaciju na osnovu koje bi se moglo provjeriti kome je novac dodijeljen, po kojim kriterijumima i na koji način je utrošen, prenose Vijesti.

DRI je navela da je UNDP odbio da dostavi tražene podatke, pozivajući se na pravila revizije Ujedinjenih nacija. Zbog toga revizori nijesu mogli u potpunosti da provjere opravdanost raspodjele i namjensko korišćenje sredstava.

Iz UNDP-a je prije dva dana saopšteno da primjenjuju stroga pravila finansijskog upravljanja, nabavki i nezavisnog nadzora. Naveli su i da se saradnja sa Ministarstvom zdravlja odvija u skladu sa utvrđenim pravnim i finansijskim okvirima, uključujući relevantne međunarodne sporazume, uz mehanizme planiranja, izvještavanja, nadzora i praćenja.

DRI je Ministarstvu zdravlja dala četiri preporuke koje se odnose na adekvatno planiranje budžetskih sredstava, blagovremeno raspisivanje konkursa u svim prioritetnim oblastima, uspostavljanje jedinstvene evidencije korisnika sredstava i praćenje rezultata finansiranih projekata.

Revizori su preporučili i da Ministarstvo u sporazumima sa međunarodnim organizacijama obezbijedi obavezu dostavljanja dokumentacije o kriterijumima raspodjele, korisnicima i utrošku novca, kako bi se omogućila potpuna kontrola javnih sredstava.

U aprilu 2025. godine sudija podgoričkog Višeg suda Veljko Radovanović oslobodio je nekadašnjeg ministra zdravlja Kenana Hrapovića, kao i njegove saradnike Nikolu Antovića i Mira Kneževića, optužbi za zloupotrebu službenog položaja i nesavjestan rad u službi.

Hrapović, nekadašnji sekretar Ministarstva zdravlja i predsjednik komisije za raspodjelu sredstava NVO za 2018. i 2019. godinu Nikola Antović, kao i doktor i bivši direktor Direktorata za javno zdravlje Miro Knežević, teretili su se da su tokom 2018. i 2019. godine prekoračili granice službenih ovlašćenja i nesavjesno postupali u obavljanju službenih dužnosti.

Prema optužbama, oni su navodno pojedinim nevladinim organizacijama dodijelili veće iznose nego što je bilo dozvoljeno zakonom.

U optužnici koju je podnijela NVO GRUS, između ostalog, navedeno je da je Hrapović „protivno Zakonu o NVO, Uredbi Vlade Crne Gore o finansiranju projekata i programa NVO-a u oblastima od javnog interesa i pravilnika o sadržaju javog konkursa za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa NVO, izvršio izbor Komisije za raspodjelu sredstava NVO u oblasti prevencije HIV/AIDS”.