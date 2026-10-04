Preminula poznata pjevačica, članica žirija muzičkog takmičenja: Posljednji koncert imala u julu

Sas Džordan, rok pjevačica i dugogodišnja članica žirija muzičkog takmičenja "Canadian Idol", preminula je u 63. godini.

Izvor: Youtube printscreen / UnidiscMusic

Kanadska rok scena ostala je bez jednog od svojih najprepoznatljivijih glasova. Sas Džordan, rok pjevačica i dugogodišnja članica žirija muzičkog takmičenja "Canadian Idol", preminula je u 63. godini.

Vijest o njenoj smrti potvrdila je porodica putem Instagrama, navodeći da je muzičarka preminula u četvrtak, 2. oktobra, okružena najbližima.

Njeni najmiliji oprostili su se od nje emotivnom porukom, ističući da će zauvek ostati deo njihovih života.

"Ona zauvijek ostaje u našim srcima, neponovljiva sila prirode. Nezamjenljivo biće svjetlosti i radosti."

Imala je jak uticaj u rok svijetu

Džordan je, osim po muzici, bila značajna i zbog toga što je pomogla da se ženama otvore vrata u muzičkom žanru kojim su dugo dominirali muškarci. O njenom uticaju govorio je i njen dugogodišnji portparol Erik Alper.

"Dala je kanadskom roku jedan od njegovih najprepoznatljivijih glasova, izborila prostor za žene u žanru kojim su dugo dominirali muškarci i otvorila vrata mladim muzičarima koji su prošli kroz njen bend."

Dvije godine nakon što je započela diskografsku karijeru kao jedan od glavnih vokala na pjesmi "Come On (Baby Tonight)" sa albuma "Mauve" grupe Bündock, Džordan je objavila svoj prvi solo album "Tell Somebody".

Istoimena numera stigla je do 11. mjesta na kanadskoj muzičkoj listi, dok je naredne godine Sas osvojila nagradu Juno za najperspektivniju žensku vokalistkinju. Kasnije je bila nominovana i u kategoriji najbolje ženske vokalistkinje, i to 1990, 1993. i

1995. godine.

Bogata karijera

Tokom karijere koja je trajala decenijama, dijelila je binu i sa velikim imenima svjetskog roka. Nastupala je na turnejama sa grupama Aerosmith, The Rolling Stones, AC/DC i Van Halen, čime je dodatno učvrstila svoje mjesto na muzičkoj sceni.

Erik Alper se nakon njene smrti prisjetio i njene ličnosti, naglašavajući da je bila mnogo više od vrhunske muzičarke.

"Žena čija su velikodušnost i energija dotakle svakoga ko je sa njom dijelio binu, studio ili kuhinjski sto."

U razgovoru za CTV News, Alper je govorio i o njenom karakteru, ističući da je bila izuzetno neposredna i duhovita.

"Bila je jedna od najsmješnijih i najprostijih osoba koje sam ikada upoznao i obožavao sam svaki trenutak dok sam je slušao kako govori.

Prema njegovim riječima, Džordan je još od najranijih dana znala kojim putem želi da ide i nikada nije prestala da vjeruje u svoj san.

"Tačno je znala šta želi da radi još od najranijih godina. Nikada to nije uzimala zdravo za gotovo i uspjela je da živi svoj san."

Široj publici Sas Džordan postala je posebno poznata nakon što se 2003. godine pridružila takmičenju "Canadian Idol" kao članica žirija. U emisiji je ostala tokom svih šest sezona, čime je stekla novu generaciju obožavalaca, uključujući i one koji možda ranije nisu pratili njen rad.

Nekoliko mjeseci prije smrti otkazala nastupe

Samo tri mjeseca prije smrti, Sas Džordan otkazala je sve zakazane nastupe do kraja godine. Njen tim tada je saopštio da je razlog "ozbiljno zdravstveno stanje", ali detalji o njenoj bolesti javnosti nisu otkriveni.

Njen posljednji nastup održan je u julu, kada je pjevala na festivalu Peterborough Musicfest. Nakon toga povukla se sa scene.

Iza Sas Džordan ostali su suprug Derek Šarp, ćerka Stela Džordan-Šarp, pastorka Brijan Šarp i brat Danijel Džordan. Porodica je nakon njene smrti zamolila javnost i obožavaoce da poštuju njihovu privatnost dok prolaze kroz težak period. Istovremeno, zahvalili su fanovima širom svijeta na ljubavi i podršci koju su tokom svih godina pružali Sas, kao i na tome što su sa njom dijelili njenu muziku.

"Porodica zahvaljuje fanovima širom svijeta na ljubavi i muzici koju su dijelili sa Sas tokom njenog izuzetnog života."

(Republika / MONDO)