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Desingerici otkazana Američka turneja: Progovorio o svemu javno, evo šta se desilo

Desingerici otkazana Američka turneja: Progovorio o svemu javno, evo šta se desilo

Autor Jovana Milićević
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Dragomir Despić Desingerica je važio za jednog od najtraženijih domaćih izvođača čiji su nastupi u Americi bili najavljivani kao pravi spektakl.

Desingerici otkazana Američka turneja Izvor: MONDO

Reper Dragomir Despić, poznatiji kao Desingerica, morao je da otkaže dugo najavljivanu turneju po Sjedinjenim Američkim Državama, gde je trebalo da održi seriju nastupa za tamošnju dijasporu. Reper se povodom ove odluke oglasio i objasnio šta je dovelo do iznenadnog odlaganja koncerata.

Desingerica je važio za jednog od najtraženijih domaćih izvođača čiji su nastupi u Americi bili najavljivani kao pravi spektakl, a interesovanje publike bilo je ogromno.

Ipak, zbog nepredviđenih okolnosti i administrativnih prepreka oko radnih viza i organizacije, čitava turneja morala je da bude odložena.

"Odbijena je viza"

Reper je istakao da mu je izuzetno žao što u planiranom terminu neće stati pred publiku u Americi, ali da su u pitanju razlozi na koje ni on ni njegov tim nisu mogli direktno da utiču.

"Imali smo kočenje oko predaje viza. Amerika bi baš gorela, ali neko iz tima nije mogao da dobije vizu, ostavili smo to za kasnije kako bismo rešili sve. Ne bih volio tamo da idem, a da nisam u punom sastavu. Kad se to bude riješilo idemo, a riješiće se ja mislim uskoro", iskren je bio Desingerica.

Bonus video:

Pogledajte

09:01
Desingerica izjava
Izvor: Kurir
Izvor: Kurir

(/MONDO)

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Tagovi

desingerica Dragomir Despić Desingerica turneja Amerika

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