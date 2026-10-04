Dragomir Despić Desingerica je važio za jednog od najtraženijih domaćih izvođača čiji su nastupi u Americi bili najavljivani kao pravi spektakl.

Izvor: MONDO

Reper Dragomir Despić, poznatiji kao Desingerica, morao je da otkaže dugo najavljivanu turneju po Sjedinjenim Američkim Državama, gde je trebalo da održi seriju nastupa za tamošnju dijasporu. Reper se povodom ove odluke oglasio i objasnio šta je dovelo do iznenadnog odlaganja koncerata.

Vidi opis Desingerici otkazana Američka turneja: Progovorio o svemu javno, evo šta se desilo Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MONDO Br. slika: 12 1 / 12 Izvor: MONDO Br. slika: 12 2 / 12 Izvor: MONDO Br. slika: 12 3 / 12 AD Izvor: MONDO Br. slika: 12 4 / 12 Izvor: MONDO Br. slika: 12 5 / 12 Izvor: MONDO Br. slika: 12 6 / 12 AD Izvor: MONDO Br. slika: 12 7 / 12 Izvor: MONDO Br. slika: 12 8 / 12 Izvor: MONDO Br. slika: 12 9 / 12 AD Izvor: MONDO Br. slika: 12 10 / 12 Izvor: MONDO Br. slika: 12 11 / 12 Izvor: MONDO Br. slika: 12 12 / 12 AD

Desingerica je važio za jednog od najtraženijih domaćih izvođača čiji su nastupi u Americi bili najavljivani kao pravi spektakl, a interesovanje publike bilo je ogromno.

Ipak, zbog nepredviđenih okolnosti i administrativnih prepreka oko radnih viza i organizacije, čitava turneja morala je da bude odložena.

"Odbijena je viza"

Reper je istakao da mu je izuzetno žao što u planiranom terminu neće stati pred publiku u Americi, ali da su u pitanju razlozi na koje ni on ni njegov tim nisu mogli direktno da utiču.

"Imali smo kočenje oko predaje viza. Amerika bi baš gorela, ali neko iz tima nije mogao da dobije vizu, ostavili smo to za kasnije kako bismo rešili sve. Ne bih volio tamo da idem, a da nisam u punom sastavu. Kad se to bude riješilo idemo, a riješiće se ja mislim uskoro", iskren je bio Desingerica.

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Pogledajte 09:01 Desingerica izjava Izvor: Kurir Izvor: Kurir

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