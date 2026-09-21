Dragomir Despić Desingerica stigao je na snimanje "Zvezda Granda" gde je pred našim kamerama progovorio o odnosu sa Zoricom Brunclik.

Izvor: MONDO/ Youtube printscreen / Pinkove zvezde

Dragomir Despić, poznatiji kao Desingerica, stigao je na snimanje emisije "Pinkove zvezde" kada je pred našim kamerama otkrio da li za javna pojavljivanja i nastupe sprema stajlinge.

Vidi opis "Naučila je da ne komunicira i gleda pravo": Desingerica žestoko potkačio Zoricu Brunclik (Foto/Video) Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MONDO Br. slika: 12 1 / 12 Izvor: MONDO Br. slika: 12 2 / 12 Izvor: MONDO Br. slika: 12 3 / 12 AD Izvor: MONDO Br. slika: 12 4 / 12 Izvor: MONDO Br. slika: 12 5 / 12 Izvor: MONDO Br. slika: 12 6 / 12 AD Izvor: MONDO Br. slika: 12 7 / 12 Izvor: MONDO Br. slika: 12 8 / 12 Izvor: MONDO Br. slika: 12 9 / 12 AD Izvor: MONDO Br. slika: 12 10 / 12 Izvor: MONDO Br. slika: 12 11 / 12 Izvor: MONDO Br. slika: 12 12 / 12 AD

"Da se nešto oblačim, nafrakavam, nisam ja taj tip. Za nastup se obučem kao za teretanu, jer znam da ću da se oznojim. Pola stvari pobacam, izgubim, Za snimanje se obučem kako se u tom trenutku osjetim. Nekim danima i ispoštujem, obučem se profesionalno", objasnio je Dragomir Despić, pa potvrdio konstataciju novinara da mu nije potreban kardio kada ima nastupe.

"Kad imam pauzu, ugojim se, kad nastupam onda smršam, tako to ide", otkrio je pjevač.

Kako je Jelena Karleuša navela da skupe automobile u kojima dolazi na snimanje iznajmljuje, Despić je odgovorio:

"Vraćam na parking, ne nosim ga u stan", poručio je Desingerica.

Pogledajte izdanje u kom se Jelena Karleuša pojavila na snimanju:

U daljem razgovoru otkrio je i da li bi pustio kosu.

"Ne bih pustio kosu, to je neozbiljno. Prvo ruši mi samopouzdanje, muškost, još se hvata perut, pa bude masno. Ljubiš se sa djevojkom, upada ti u usta. Tako mi i brada isto, to ne volim. Sve se kovrđa, pada, jedeš pečenje, sve ostaje masno. Ne može to da bude higijenski", objasnio je Desingerica, a potom se dotakao odnosa sa Zoricom Brunclik.

"Nije mi zamjerila, niti komunicira, pravi se... Ništa, gleda pravo. Možda je naučila", poručio je Despić.