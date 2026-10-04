Saša Popović je njih zabranio u Grandu: Od voditeljke do golišavih fotki, preko ovih stvari nije mogao da pređe

Oni koji su prekršili pravila ili kodeks ponašanja, završili su na "crnoj listi" i dobijali zabranu pojavljivanja.

Izvor: Pink tv screenshot

Saša Popović decenijama je važio za najmoćnijeg čovjeka srpskog šou-biznisa, a kroz "Grand produkciju" stvorio je desetine muzičkih zvijezda.

Međutim, bilo je i onih koji su prekršili jasna i rigorozna pravila u njegovoj produkciji. Oni koji su to uradili završavali su na "crnoj listi" i dobijali zabranu pojavljivanja.

Milan Stanković

Jedan od najpoznatijih slučajeva jeste prekid saradnje sa Milanom Stankovićem. Nakon ogromnog uspjeha na Evroviziji 2010. godine sa pesmom "Ovo je Balkan", Stanković je bio na samom vrhuncu popularnosti.

Pogledajte jedne od poslednjih fotografija Milana Stankovića:

Međutim, pjevač je iznenada zatražio sastanak u Popovićevoj kancelariji i saopštio da želi da prekine devetogodišnji ugovor. S obzirom na to da pravila nalažu isplatu odštete pri jednostranom raskidu, Milan je odbio nastavak saradnje pod uslovima produkcije, nakon čega mu je izrečena zabrana pojavljivanja na televiziji i „Grandovim“ scenama, što mu je na duže staze promijenilo tok karijere.

Dug je platila Rada Manojlović, o čemu je Saša svojevremeno i sam pričao.

„Regulisano je tada jer je ona platila 50.000 eura za njega. Tada je raskinuo ugovor i krenuo svojim putem“, otkrio je Saša tada i dodao da pravi razlog Milanovog odlaska nikada nije saznao.

Milena Ćeranić i Nemanja Stevanović

Pjevački par Milena Ćeranić i Nemanja Stevanović obeležili su treću sezonu takmičenja, ali ih je učešće u rijaliti programu "Farma" 2010. godine koštalo karijere u "Grandu"

Milena Ćeranić i Nemanja Stevanović u Farmi, psovke i pretnje

Izvor: Youtube

Zbog konstantnih svađa, skandala i narušavanja ugleda produkcije pred milionima gledalaca, Saša Popović je donio odluku da ih po izlasku iz rijalitija javno diskvalifikuje i zabrani im pristup u sve emisije „Granda“. Milena je godinama kasnije isticala da je tada bila „jedinka za sebe“, ali su vrata produkcije za njih oboje dugo ostala zatvorena.

Izbačen zbog nastupa "na svoju ruku"

Finalista treće sezone "Zvezda Granda", Renato Henc, bio je jedan od omiljenih narodnih pjevača u produkciji, sve dok nije napravio kiks koji mu Popović nije oprostio.

Izvor: YouTube/screenshot/RTS Najlepše narodne pesme - Zvanični kanal

Henc je ugovorio i odradio samostalni nastup bez znanja i odobrenja Saše Popovića i Žike Jakšića, čime je direktno prekršio klauzulu u ugovoru. Kada je produkcija saznala, Renato je momentalno izbačen iz "Granda". Pevač je kasnije priznao da se nije pridržavao odredbi jer je morao da hrani četvoročlanu porodicu, ali pravila produkcije nisu imala izuzetaka.

Otkaz voditeljki zbog lapsusa u Areni

Malo ko se danas seća da je voditeljka Ljubinka Buba Dobrosavljev 2011. godine vodila finale "Zvezda Granda" u beogradskoj Areni zajedno sa Vladom Stanojevićem.

Izvor: Printscreen/Youtube/Studio B

Henc je ugovorio i odradio samostalni nastup bez znanja i odobrenja Saše Popovića i Žike Jakšića, čime je direktno prekršio klauzulu u ugovoru. Kada je produkcija saznala, Renato je momentalno izbačen iz „Granda“. Pjevač je kasnije priznao da se nije pridržavao odredbi jer je morao da hrani četvoročlanu porodicu, ali pravila produkcije nisu imala izuzetaka.

Golišave fotke i estradni ratovi

Decenijama se prepričavala priča o pjevačici Mariji Mari Stojadinović, koja je početkom dvijehiljaditih nestala sa scene nakon što su u javnost procurile njene golišave fotografije sa plaže. Iako je ona nedavno izjavila da to nije bio jedini razlog, činjenica je da joj je prolaz na „Grand“ nakon toga bio onemogućen.

Pored nje, na "crnoj listi" ili pod dugogodišnjom blokadom u različitim periodima nalazila su se i imena poput Maje Nikolić, Miroslava Ilića i Seke Aleksić, uglavnom zbog javnih sukoba sa Popovićem ili prelaska na konkurentske televizijske stanice.

(Blic/MONDO)