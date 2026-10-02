Zemlje G7 i Evropa hitno puštaju na tržište do 100 miliona barela nafte i dizela iz strateških rezervi kako bi spriječile skok cijena i izbjegle najavljenu američku zabranu izvoza goriva.

Izvor: Kurir/Zorana Jevtić

Američki predsjednik Donald Tramp objavio je u petak da su se evropske zemlje usaglasile oko hitnog puštanja ogromnih količina sopstvenih zaliha dizel-goriva na tržište i naglasio da taj proces započinje odmah, objavio je Skaj Njuz.

"Evropa se upravo saglasila da će odmah pustiti ogromnu količinu svojih bogatih zaliha dizel-goriva. Proces započinje odmah", objavio je američki predsjednik na svojoj društvenoj mreži Truth Social.

Objavu američkog predsjednika ubrzo je potvrdio francuski predsjednik Emanuel Makron, a lideri grupe G7 objavili su potom zajedničku izjavu kojom su potvrdili da će države članice staviti na raspolaganje do 100 miliona barela rezervi nafte i dizela pod koordinacijom Međunarodne agencije za energiju.

Značajan deo tih dizelskih zaliha članice G7 pustiće na tržište već u prvih 20 dana, odnosno najkasnije do četvrtka, 22. oktobra, a u narednim danima razmotriće i mogućnost dodatnih puštanja ako to bude potrebno.

Zajednička izjava lidera grupe G7 ujedno je praktično odbacila mogućnost uvođenja najavljivane američke zabrane izvoza dizela. Čelnici su ponovo potvrdili svoju obavezu da se uzdrže od uvođenja izvoznih ograničenja na energiju i energetske proizvode među zemljama članicama G7, te su pozvali sve ostale proizvođače da ne uvode zabrane koje bi mogle dodatno da pojačaju napetosti na tržištu.

Tramp je dogovor o aktivaciji rezervi postigao nakon što je nedeljama javno zagovarao uvođenje američke zabrane izvoza dizela radi rušenja visokih cijena goriva na domaćem tržištu.

Još 22. septembra u Njujorku poručio je da SAD proizvode mnogo dizela i da ne bi trebalo da ga šalju napolje, a u srijedu je u Bijeloj kući potvrdio da o potencijalnoj zabrani izvoza razgovara svakodnevno.

Evropska komisija ranije je u petak oštro odbacila mogućnost američke zabrane izvoza, upozorivši na štetne posledice takve odluke po međusobne odnose.

"U potpunosti odbacujemo svaku zabranu dizela. Takva zabrana nikome ne bi donijela korist i to bi narušilo naše povjerenje u Sjedinjene Američke Države kao pouzdanog partnera", izjavila je na konferenciji za novinare portparolka Komisije Ana Kaisa Itkonen.

Potpuni prekid isporuka imao bi teške posledice po Evropsku uniju, budući da iz Amerike dolazi čak polovina evropskog uvoza dizel-goriva. Evropski komesar za energiju Dan Jergensen i radna grupa Evropske unije potvrdili su da je puštanje strateških zaliha bila jedna od ključnih opcija za ublažavanje pritiska na globalnom tržištu.

Lideri grupe G7 u svojoj su izjavi naglasili da će postignuti sporazum stabilizovati neposrednu opskrbu energijom, zaštititi domaćinstva i privredu od cjenovnih šokova, kao i ojačati dugoročnu otpornost globalnih energetskih sistema. Ujedno su oštro osudili Iran zbog nastavka regionalnih napada i ometanja međunarodne trgovine, te su pohvalili napore Vašingtona usmerene na ponovno otvaranje Ormuskog moreuza.

Ujedno je irsko predsedavanje Većem Evropske unije za petak popodne sazvalo sastanak Korepera, tela koje čine ambasadori država članica, radi rasprave o energetskoj krizi.

Nadležna tela Unije potvrdila su da je snabdijevanje dizelom zasad stabilno, ali je portparol irskog predsedavanja naglasio da izuzetno napeto tržište i rekordne cijene zahtijevaju stalnu koordinaciju sa Komisijom i Međunarodnom agencijom za energiju.