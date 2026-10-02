Donald Tramp poziva republikance da usvoje Zakon o zaštiti sunčeve svjetlosti, ukidajući pomijeranje sata dva puta godišnje.

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Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp pozvao je republikance u Senatu da pokrenu proceduru za usvajanje Zakona o zaštiti sunčeve svjetlosti, kojim bi bilo ukinuto pomijeranje sata dva puta godišnje.

Tramp je u objavi na društvenoj mreži Truth Social naveo da je Predstavnički dom 14. jula usvojio zakon uz snažnu podršku obe stranke i pozvao je Senat da ga usvoji, ocjenjujući da bi to predstavljalo još jednu pobjedu ostvarenu međustranačkom saradnjom.

On je naveo da proces u Senatu koči senator Tom Koton iz Arkanzasa, "iz razloga koji nisu poznati", i pozvao je republikance da pokrenu pitanje u Senatu.

Rekao je da većina ljudi više voli dodatni sat dnevne svjetlosti u večernjim, nego u jutarnjim časovima.

Prema Trampovim tvrdnjama, obustava promene vremena mogla bi da doprinese smanjenju broja pljački i ubistava, saobraćajnih nesreća, posebno onih u kojima učestvuju pješaci, kao i rizika od srčanih problema, moždanog udara i sezonske depresije.

Tramp je naveo i moguće koristi za bezbijednost djece, vreme provedeno sa porodicom, sport, turizam, maloprodaju i ugostiteljstvo, kao i uštedu na računima za struju, prenosi Tanjug.

Tramp je rekao da republikanci, demokrate i nezavisni mogu da se ujedine oko tog pitanja i poručio je da sat treba ostaviti na sadašnjem vremenu i "nikada ga više ne pomijerati".

"Republikanci u Senatu moraju da se pokrenu oko onoga što ja zovem "Zakon o prestanku pomijeranja sata", zvanično poznatog kao Zakon o zaštiti sunčeve svjetlosti, besmislenog procesa pomijeranja sata koji se odvija dva puta godišnje, košta našu zemlju čitavo bogatstvo, loš je po stopu kriminala, stvara stres ljudima, loš je za sport i gotovo sve drugo što možete zamisliti.

Čak je i izuzetno cijenjenom komesaru PGA, Brajanu Rolapu, to potrebno za završetak golf turnira zimi, kada im jednostavno ponestane sunčeve svetlosti. Ljudi više ne žele da pomeraju svoje satove i, osim toga, ubedljivo najveći broj ljudi više voli da ima sat vremena više dnevne svetlosti uveče nego ujutru.

Predstavnički dom je usvojio ovaj predlog zakona sa 308–117, 14. jula 2026. godine, uz veliku dvostranačku podršku. I demokrate i republikanci žele da se to dogodi. Sada je sve na Senatu SAD, gdje bi to bila još jedna velika dvostranačka pobjeda. Nažalost, iz nepoznatih razloga ga blokira senator Tom Koton iz Arkanzasa.

Ljudima je preko glave toga što moraju da pomijeraju sat dva puta godišnje. Čak bi i većina poljoprivrednika radije imala dodatno vrijeme uveče za žetvu i sakupljanje svojih usjeva. To je besmisleno, nezgodno i, u nekim slučajevima, veoma skupo. Gradove i savezne države sa kuličnim satovima i teško dostupnim mjestima to košta milione dolara. Nedavno je predočeno i da je loše po zdravlje zbog anksioznosti koju stvara.

Vodeće medicinske, kriminološke i ekonomske studije ubedljivo su pokazale da će ukidanje polugodišnjeg pomeranja vremena i davanje jednog dodatnog sata prirodne sunčeve svetlosti uveče pomoći u smanjenju stope pljački i ubistava, smanjenju saobraćajnih nesreća (posebno onih u kojima učestvuju pješaci!), smanjenju rizika od srčanih problema, moždanog udara i sezonske depresije, učiniti bezbjednijim povratak djece kući iz škole, povećati vrijeme provedeno sa porodicom, snažno podržati vanškolske aktivnosti, podstaći sport, fitnes, turizam, maloprodaju i ugostiteljstvo (i još mnogo toga!) i uštedjeti novac na računima za energiju, jer će svi uživati u dodatnom satu dnevne svjetlosti.

Drugim riječima, ostavite kako jeste sada i nikada više nemojte pomijerati. Ali najvažnije od svega, sa stopom podrške od 100%, jeste to da niko ne želi da pomera svoje satove dva puta godišnje. Ovo je pitanje oko kog republikanci, demokrate i nezavisni mogu da se ujedine!", naveo je Tramp.

Ko pomera sat?

U SAD i u većini evropskih zemalja satovi se dva puta godišnje pomijeraju za jedan čas.

U proljeće se prelazi na ljetnje računanje vremena pomijeranjem sata unaprijed, dok se u jesen vrijeme vraća na standardno.

O ukidanju sezonskog pomijeranja sata godinama se raspravlja i u SAD i u Evropi, ali dosad nije postignut konačan dogovor o jedinstvenom rešenju.

(Nezavisne/MONDO)