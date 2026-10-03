Zdravstvena infrastruktura Crne Gore naredne godine biće dodatno unaprijeđena kroz pet novih investicija, ukupne vrijednosti oko 4,5 miliona eura, koje su uvrštene u Predlog kapitalnog budžeta za 2027. godinu, saopšteno je iz Ministarstva zdravlja.

Izvor: PR Služba Ministarstva zdravlja

Od porodilišta i urgentne medicine do domova zdravlja, ulaganja su usmjerena na konkretne potrebe građana i zdravstvenih radnika, sa ciljem da prostori u kojima se zdravstvena zaštita pruža budu funkcionalniji, savremeniji i dostojniji značaja koji imaju.

“Kada ulažemo u zdravstvenu infrastrukturu, ulažemo u sigurnost građanina u trenutku kada mu je zdravstvena zaštita najpotrebnija i u povjerenje koje građanin ima u svoj zdravstveni sistem. Ulažemo u roditelja koji dolazi u porodilište, pacijenta kojem je potrebna urgentna pomoć i zdravstvenog radnika koji svoj posao mora da obavlja u uslovima dostojnim odgovornosti koju nosi.Radi se o investicijama koje nadilaze naše vrijeme – zdravstveni sistem treba da ostavimo snažnijim i sigurnijim budućim generacijama“, kazao je ministar zdravlja dr Vojislav Šimun.

Kako je kazao, predloženi projekti obuhvataju adaptaciju porodilišta KBC Berane po sistemu Baby Friendly, vrijednosti 981.700 eura; adaptaciju Službe za urgentnu medicinsku pomoć Opšte bolnice Bijelo Polje, vrijednosti 994.000 eura; adaptaciju Doma zdravlja Mojkovac, vrijednosti 760.000 eura; adaptaciju porodilišta Opšte bolnice „Danilo I“ na Cetinju, vrijednosti 650.000 eura, kao i rekonstrukciju zdravstvenog paviljonskog objekta Doma zdravlja Tivat, vrijednosti 1,1 milion eura.

“Od Berana i Bijelog Polja, preko Mojkovca i Cetinja, do Tivta, ova ulaganja odgovaraju različitim potrebama i različitim nivoima zdravstvene zaštite. To je način na koji želimo da razvijamo sistem – da kvalitet ne bude privilegija pojedinih sredina, već standard kojem građani mogu da vjeruju gdje god da žive. Naša odgovornost nije samo da rješavamo ono što je potrebno danas, već da stvaramo kapacitete na koje će se zdravstveni sistem oslanjati i sjutra“, istakao je Šimun.

On je naglasio da kapitalna ulaganja treba posmatrati kao dugoročnu investiciju u otpornost i kvalitet zdravstvenog sistema.

“Ne gradimo zdravstvenu infrastrukturu samo za jedan mandat, jednu generaciju ili jedno vrijeme. Gradimo je za ljude koji danas koriste zdravstveni sistem, ali i za one koji će ga koristiti decenijama nakon nas. Kada buduće generacije budu ulazile u ova porodilišta, dolazile po urgentnu pomoć ili se liječile u domovima zdravlja koje danas unapređujemo, želimo da zateknu sistem koji je savremen, pouzdan i dostojan njihovog povjerenja. To je mjera našeg rada – ne samo šta smo uradili danas, već šta smo ostavili iza sebe za sjutra“, poručio je Šimun.