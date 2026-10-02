Španska vlada suočava se ovog petka sa ključnim glasanjem u Kongresu o dvije uredbe o stanovanju, a ukoliko one ne budu usvojene, premijer Pedro Sančez navodno razmatra raspisivanje vanrednih parlamentarnih izbora za 29. novembar.

Izvor: Kurir/Profimedia

Ako špansku politiku pratite izvan te zemlje, postoji jedan broj koji objašnjava ovu nedelju - sedam. Riječ je o sedam poslanika katalonske separatističke stranke Junts, čije je nacionalno rukovodstvo jednoglasno odlučilo da glasa protiv dvije uredbe o stanovanju o kojima Kongres raspravlja ovog petka.

Prema pisanju lista "El Español", uzdržanost tih sedam poslanika bila bi dovoljna da spriječi pad uredbi.

Sednica počinje u 11 časova, a rezultati glasanja mogli bi da budu poznati oko 15 časova. Poslanici glasaju o Kraljevskoj uredbi sa zakonskom snagom 26/2026, koja se odnosi na deložacije i pristupačno stanovanje, kao i o uredbi 27/2026, čiji je cilj veća stabilnost tržišta zakupa.

Savet ministara usvojio ih je u utorak nakon veoma napetih pregovora sa Sumarom, manjinskim partnerom u vladajućoj koaliciji.

Junts tvrdi da će predložene mjere smanjiti ponudu stanova za izdavanje i povećati cijene, zbog čega traži povlačenje postojećeg teksta i izradu novog. Stranka je u petak PSOE-u predala novi tekst koji bi trebalo da posluži kao osnova za buduću uredbu.

Protiv će glasati i PP i Vox. Podemos je potvrdio podršku, dok će PNV podržati glavnu uredbu uz određene rezerve, ali će glasati protiv uredbe o zakupima.

Sančez je poručio da glasanje ostaje na dnevnom redu i da njegova vlada neće odustati od svoje politike stanovanja, prenio je Euronews.

Između mogućeg scenarija i demantija

Španski mediji iznose različite informacije o mogućnosti raspisivanja vanrednih izbora.

"ElDiario.es", pozivajući se na izvore iz Vlade, objavio je da Sančez razmatra raspisivanje parlamentarnih izbora za 29. novembar. Prema navodima drugog medija, njegov tim već radi na tom mogućem scenariju, koji zavisi od ishoda glasanja u Kongresu i reakcije javnosti.

"El Español" navodi da članovi Vlade smatraju da je raspisivanje izbora veoma vjerovatno ukoliko uredbe budu oborene, kao i da pojedini ministri i funkcioneri PSOE-a podržavaju takvu odluku jer smatraju da je trenutna politička situacija neodrživa.

U pojedinim informacijama kao alternativni datum pominje se 6. decembar.

"Artículo14" takođe piše da uticajni ljudi u Vladi više ne isključuju mogućnost da Sančez odluči da raspiše prevremene izbore.

Međutim, postoje i potpuno drugačije informacije.

Prema pisanju "El Confidenciala", pojedini funkcioneri PP-a ne smatraju potvrđenim da Sančez priprema izbore za 29. novembar i očekuju da premijer prethodno pokuša da obezbijedi podršku za državni budžet.

Zvanične odluke o raspisivanju izbora za sada nema.

Važno je i da eventualni neuspeh uredbi na glasanju ne obavezuje Sančeza da podnese ostavku niti automatski dovodi do raspisivanja izbora.

Potpredsjednica Vlade Jolanda Dijaz izjavila je u emisiji "Hoy por hoy" na radiju Cadena SER da je razgovarala sa premijerom, ali nije željela da otkrije detalje.

"Moja diskrecija biće apsolutna", rekla je Dijaz.

Šta zakon kaže o vanrednim izborima?

Ukoliko Sančez ipak odluči da raspiše prevremene izbore, datum glasanja zavisiće od zakonskih rokova.

Član 115 španskog Ustava omogućava predsedniku Vlade da, nakon rasprave u Savetu ministara, predloži raspuštanje parlamenta. Organski zakon o opštem izbornom režimu (LOREG) propisuje da se izbori održavaju 54. dana nakon raspisivanja.

Ukoliko bi raspuštanje parlamenta bilo formalizovano danas, a odluka objavljena u subotu, 3. oktobra, glasanje bi bilo održano u četvrtak, 26. novembra.

Ako bi dekret bio potpisan u ponedeljak, 5. oktobra, i objavljen u utorak, 6. oktobra, izbori bi bili održani u nedelju, 29. novembra, što je uobičajen dan za održavanje izbora u Španiji.

Samo politička najava izbora ne pokreće izborni rok. On počinje izdavanjem i objavljivanjem kraljevskog dekreta.

Sličan scenario dogodio se 2023. godine. Sančez je 29. maja te godine najavio prevremene parlamentarne izbore, koji su potom održani 23. jula.

Prema trenutno dostupnim informacijama, odluka još nije donijeta. Ishod današnjeg glasanja i naredni potezi Vlade pokazaće da li će 29. novembar ostati samo jedna od mogućnosti ili postati zvanični datum novih parlamentarnih izbora.

Politička kriza odvija se u trenutku kada je Španija suočena sa sporovima oko stambene politike, državnog budžeta i više afera koje opterećuju Vladu, dok je inflacija ponovo u porastu.