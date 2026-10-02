Nedavno su završeni radovi na uređenju prostora oko Spomenika palim borcima na brdu Trijebač.

Izvor: Mondo/Anja Bajčetić i Nina Davidović

Svi smo se nadali da će ovo značajno i istorijski vrijedno mjesto konačno dobiti izgled i sadržaje koje zaslužuje i da će njegov puni potencijal biti prepoznat i iskorišćen. Međutim, čini se da se, osim uređenih zelenih površina, situacija nije značajnije promijenila.

Nažalost, ovaj prostor i dalje nema gotovo nikakve sadržaje koji bi privukli građane, turiste i posjetioce da ga češće obilaze i u njemu provode vrijeme. A potencijal za to je ogroman. Pored Spomenika palim borcima Narodnooslobodilačkog rata iz Pipera, koji je prepoznatljiv po svom betonskom obelisku visokom desetak metara, na samom vrhu brda nalazi se i terasa sa jednim od najljepših pogleda na Podgoricu, istorijsku Duklju, rijeke i poznate vinograde u okolini.

Upravo taj spoj istorijskog značaja, prirode i jedinstvenog pogleda čini Trijebač mjestom koje bi moglo postati mnogo više od prostora oko jednog spomenika. Uz odgovarajuće uređenje, postavljanje klupa i odmorišta, informativnih tabli o istoriji ovog kraja, putokaza i drugih sadržaja, ovaj lokalitet bi mogao postati atraktivno izletište i jedna od zanimljivijih turističkih tačaka u okolini Podgorice.

Na putu do ovog mjesta i dalje vodi uzak seoski put, na kojem se može primijetiti velika količina smeća. Sve to ostavlja utisak da ovom prostoru još uvijek nije posvećena pažnja koju zaslužuje.

Trijebač je mjesto koje ima istoriju, prirodne ljepote i pogled koji se rijetko gdje može pronaći na jednom mjestu. Potrebno je samo malo više vizije, ulaganja i kvalitetnog planiranja da ovaj lokalitet zaživi punim potencijalom. Sigurni smo da bi, uz odgovarajuće sadržaje i bolju infrastrukturu, Trijebač bio mnogo posjećeniji i mogao postati prava turistička atrakcija, ali i mjesto na koje bi građani Podgorice i okolnih krajeva rado dolazili da se odmore, prošetaju i uživaju u pogledu.



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