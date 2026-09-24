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"Proradila sujete": Desingerica brutalno o izjavi Zorice Brunclik, rekao da ga osporavaju u Pinkovim zvezdama

"Proradila sujete": Desingerica brutalno o izjavi Zorice Brunclik, rekao da ga osporavaju u Pinkovim zvezdama

Autor Dragana Tomašević
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Desingerica reagovao na izjavu Zorice Brunclik o tome zašto nije čestitala pobjedniku prve sezone Pinkovih zvezda

Desingerica brutalno o izjavi Zorice Brunclik, rekao da ga osporavaju u Pinkovim zvezdama Izvor: YouTube/Amigshow

Pjevačica Zorica Brunclik i reper Dragomir Despić Desingerica, prenijeli su nesuglasice iz prve sezone takmičenja Pinkove zvezde u drugu.

Iako su mnogi smatrali da su se između članova žirija "smirile strasti", sukob se opet rasplamsao zbog činjenice da Zorica nije čestitala Desingericinom kandidatu pobjedu, ali i njenog objašnjenja.

Iako se mjesecima nagađalo o razlozima njenog postupka, Zorica je otkrila da iza svega stoje zdravstveni razlozi, ali i kasniji sukob sa poznatim reperom. Međutim, on to sve negira.

"Šta je prozivam?! Nije mi čestitala i ja imam svoju reakciju. Ako je opravdano što nije čestitala, onda je opravdano i što sam ja tako reagovao i onda dolazimo do toga da treba da čestitaš. Mislim da mi neće čestitati. Oni su dosta sujetniji na pobjedu. Osporavaju me, a pobijedio sam", bio je jasan Desingerica.

Šta je rekla Zorica Brunclik?

Zorica je objasnila da je u trenutku proglašenja pobjednika ostala na sceni uz svog kandidata koji je osvojio drugo mjesto, smatrajući da je i njemu trebalo pružiti podršku i čestitati na uspjehu. Kako kaže, u opštem metežu i slavlju na sceni nije mogla da prilazi pobjedniku jer je u to vrijeme bila nedavno operisana.

"Zamislite da ja krenem da vičem: 'Siđi, siđi, da ti čestitam'. Niti to meni priliči, niti je to u redu, ali nikakvog razloga nemam da mu ne čestitam", ispričala je pjevačica. Ona je dodala da joj nije palo na pamet da ulazi u gužvu jer se plašila da je neko slučajno ne povrijedi ili udari u masi, s obzirom na to da je duže odsustvovala zbog operacije.

"E, kad je on počeo da me proziva, e sad namjerno neću da čestitam jer bi bilo da se perem. A ja se ne perem", poručila je Brunclikova. Ona je odlučno odbacila optužbe da je razlog njenog postupka bila sujeta što njen kandidat nije odnio pobjedu, naglasivši da te tvrdnje uopšte nisu tačne.


(Pink,MONDO)

Tagovi

desingerica Dragomir Despić pinkove zvezde zorica brunclik

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