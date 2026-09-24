Desingerica reagovao na izjavu Zorice Brunclik o tome zašto nije čestitala pobjedniku prve sezone Pinkovih zvezda

Izvor: YouTube/Amigshow

Pjevačica Zorica Brunclik i reper Dragomir Despić Desingerica, prenijeli su nesuglasice iz prve sezone takmičenja Pinkove zvezde u drugu.

Iako su mnogi smatrali da su se između članova žirija "smirile strasti", sukob se opet rasplamsao zbog činjenice da Zorica nije čestitala Desingericinom kandidatu pobjedu, ali i njenog objašnjenja.

Iako se mjesecima nagađalo o razlozima njenog postupka, Zorica je otkrila da iza svega stoje zdravstveni razlozi, ali i kasniji sukob sa poznatim reperom. Međutim, on to sve negira.

Vidi opis "Proradila sujete": Desingerica brutalno o izjavi Zorice Brunclik, rekao da ga osporavaju u Pinkovim zvezdama Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MONDO Br. slika: 14 1 / 14 Izvor: MONDO Br. slika: 14 2 / 14 Izvor: MONDO Br. slika: 14 3 / 14 AD Izvor: MONDO Br. slika: 14 4 / 14 Izvor: MONDO Br. slika: 14 5 / 14 Izvor: MONDO Br. slika: 14 6 / 14 AD Izvor: MONDO Br. slika: 14 7 / 14 Izvor: MONDO Br. slika: 14 8 / 14 Izvor: MONDO Br. slika: 14 9 / 14 AD Izvor: MONDO Br. slika: 14 10 / 14 Izvor: MONDO Br. slika: 14 11 / 14 Izvor: MONDO Br. slika: 14 12 / 14 AD Izvor: MONDO Br. slika: 14 13 / 14 Izvor: MONDO Br. slika: 14 14 / 14

"Šta je prozivam?! Nije mi čestitala i ja imam svoju reakciju. Ako je opravdano što nije čestitala, onda je opravdano i što sam ja tako reagovao i onda dolazimo do toga da treba da čestitaš. Mislim da mi neće čestitati. Oni su dosta sujetniji na pobjedu. Osporavaju me, a pobijedio sam", bio je jasan Desingerica.

Šta je rekla Zorica Brunclik?

Zorica je objasnila da je u trenutku proglašenja pobjednika ostala na sceni uz svog kandidata koji je osvojio drugo mjesto, smatrajući da je i njemu trebalo pružiti podršku i čestitati na uspjehu. Kako kaže, u opštem metežu i slavlju na sceni nije mogla da prilazi pobjedniku jer je u to vrijeme bila nedavno operisana.

"Zamislite da ja krenem da vičem: 'Siđi, siđi, da ti čestitam'. Niti to meni priliči, niti je to u redu, ali nikakvog razloga nemam da mu ne čestitam", ispričala je pjevačica. Ona je dodala da joj nije palo na pamet da ulazi u gužvu jer se plašila da je neko slučajno ne povrijedi ili udari u masi, s obzirom na to da je duže odsustvovala zbog operacije.

"E, kad je on počeo da me proziva, e sad namjerno neću da čestitam jer bi bilo da se perem. A ja se ne perem", poručila je Brunclikova. Ona je odlučno odbacila optužbe da je razlog njenog postupka bila sujeta što njen kandidat nije odnio pobjedu, naglasivši da te tvrdnje uopšte nisu tačne.



(Pink,MONDO)