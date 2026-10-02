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Šok snimak Seranovih posle 18 godina: Nećete vjerovati kako danas izgledaju junaci serije za kojom je ludio region

Šok snimak Seranovih posle 18 godina: Nećete vjerovati kako danas izgledaju junaci serije za kojom je ludio region

Autor Dragana Tomašević
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Serija "Seranovi" je obilježila jednu televizijsku epohu u regionu, a nije bilo osobe koja se nije smijala Dijegu i Santjagu, niti nervirala više zbog zabranjenih ljubavi i smicalica mladog Giljea

Šok snimak Seranovih posle 18 godina: Nećete vjerovati kako danas izgledaju junaci serije za kojom j Izvor: YouTube/screenshot

Svi su pratili priču koja počinje vjenčanjem nekadašnjeg para iz škole (koji sada imaju djecu iz prethodnih brakova), kao ni komični sudar sinova s jedne i ćerki s druge strane.

Kako bi stvar bila još urnebesnija, tu su najbolji prijatelj Fiti i brat Santjago, a malo je reći da su generacije klinaca jedva čekali da vide kakvu smicalicu će u novoj epizodi napraviti Gilje i Boliće.

Izvor: YouTube/ Renfe300 8476

Zbog nezapamćenog uspjeha i ogromnog interesovanja gledalaca, u oktobru 2008. godine, zvijezde serije Natalija Sančez, koja je igrala Tete i Viktor Elijas - Gilje, posjetili su Beograd, izazvavši potpunu histeriju i blokadu na aerodromu i ulicama glavnog grada.

Sada, 18 godina nakon što smo se upoznali sa Seranovima, imamo priliku da vidimo kako izgledaju skoro dvije decenije kasnije.

Ukoliko ste mislili da su se promijenili, spremite se za šok:

Natalija Sančez je na Instagramu objavila da su se ponovo okupili, a kakva atmosfera vlada među njima godinama kasnije, vidjećete u videu:

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Seranovi

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