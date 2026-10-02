Selektor reprezentacije Crne Gore Mirko Vučinić bio je zadovoljan izdanjem svoje ekipe u duelu sa Letonijom, istakavši da je cilj ostvaren, ali i da ima prostora za napredak, posebno kada je riječ o greškama u završnici utakmice.

Izvor: FSCG

"Mislim da mogu biti zadovoljan sa 80 minuta, a onda smo nakon primljenog gola ušli u paniku. Tada je Letonce ponio adrenalin.. Ali, poparavili smo se kada imamo loptu, mi smo komandovali igrom. Ljuti me ovo kada primamo gol, opet smo ga primili naivno, četiri pet-igrača je bilo ispred lopte. Kada se sve sabere, moram da pohvalim momke, jer su treću utakmicu u kratkom roku dobru. Došli su po tri boda, osvojili smo, spremni i orni čekamo naredne mečeve", kazao je Mirko Vučinić na konferenciji za novinare nakon utakmice.

Posebno je pohvalio Stevana Jovetića, Marka Jankovića i Vasilija Adžića, koji je sa dva pogotka riješio pitanje pobjednika.

"Stevan je primjer za svakog igrača, koliko se borio kada je lopta u njegovim nogama, kada nije kod njega, vraćao se... Mnogo znači ovoj ekipi. Takođe je i Janković odigrao treći uzastopni meč jako dobro, ali moram da pohvalim Vasilija Adžića, koji je odigrao perfektan meč. Napravio sam sam grešku što ga nisam zamijenio dvadesetak minuta pred kraj, da ga odmorim za narednu utakmicu.“

Crnu Goru već u ponedjeljak očekuje duel sa Jermenijom, a pobjeda bi „sokolima“ donijela potvrdu prvog mjesta u grupi. Vučinić, međutim, poručuje da fokus mora biti isključivo na narednom meču.

„Jeste lijep pogled na tabelu, ali to treba da ostavimo sve sa strane. Želim da se igrači odmore i pripreme za ovu utakmicu. Nadam se najboljem“, zaključio je Vučinić.