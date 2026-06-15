Ko je nesuđeni Severine za kog tvrde da je ubio Tupaka: Upucan nakon tuče u Grandu, a jedno se krije

Na današnji dan rođen je Tupak Šakur, jedan od najznačajnijih repera svih vremena

Izvor: printscreen/youtube/ MTV News/instagram/severina

Za samo pet godina, koliko je trajala njegova karijera, čuveni reper Tupak Šakur snimio je sedam filmova, šest albuma za vrijeme života i još preko 300 pjesama koje su objavljivane posle njegove smrti.

Rođen je kao Lesan Periš Kruks, da bi mu majka godinu dana kasnije promijenila ime u Tupak Amaru Šakur po Tupaku Amaruu II, revolucionaru iz 18. vijeka koji je predvodio autohtoni ustanak protiv španske vlasti u Peruu.

Izvor: YouTube/screenshot/ Hip-Hop Universe

Njegova majka kao da je znala da će i Šakur promijeniti istoriju kao i slavni predak, doduše, kada je muzika u pitanju.

Nakon što je postao dio Digital Underground, Šakur nastupa kao 2Pac (Tupak) pod pokroviteljstvom pod-izdavačke kuće Interscope Records sa pjesmom "Same Song" koja je bila soundtrack filma "Nothing but Trouble", a ostalo je istorija.

Uspjesi su se samo ređali, a perspektivnom reperu predviđali su svijetlu budućnost. No, sve se ubrzo promijenilo... Kriminal postaje dio njegovog života, a onda dolazi do sukoba koji mu je došao glave.

Ubistvo

Tupak Šakur je upucan 7. septembra 1996. godine u Las Vegasu, a preminuo je šest dana kasnije od zadobijenih povreda. Prije pucnjave, Tupak i njegova pratnja (uključujući Šuga Najta) potukli su se u hotelu MGM Grand sa Orlandom Andersonom, članom bande Crips.

Dok su stajali na crvenom svijetlu u crnom BMW-u, pored njih je stao bijeli Kadilak iz kojeg je otvorena vatra. Tupak je pogođen četiri puta (dva puta u grudi, jednom u ruku i bedro), dok je Šug Najt lakše povrijeđen. Anderson je bio glavni osumnjičeni, ali nikada nije optužen.

Ko je zapravo ubio Tupaka?

Bivši gangster Kif D (Duejn Kit Dejvis) javno je priznao u dokumentarnoj seriji da je bio saučesnik. Izjavio je da su satima kružili Las Vegasom tražeći Tupaka kako bi mu se osvetili zbog ulične tuče, a spazili su ga tek kada je provirio kroz otvoren krov automobila.

Izvor: Columbia Pictures Corporation / Entertainment Pictures / Profimedia

Kif D je u policijskim izvještajima kao direktnog izvršioca imenovao svog rođaka Orlanda Andersona, tvrdeći da je pucao sa zadnjeg sjedišta Kadilaka kroz otvoren prozor.

Za koga su mislili da je ubica?

Interesantno je da je najprije krivica za ubistvo pala na reperovog rivala Notorijusa Bi-Aj-Džija, a potom na Pi Didija, koji se poslednjih godinu dana suočio sa stravičnim optužbama, a nakon svega je osuđen samo na nešto malo manje od pet godina zatvora.

Tokom tih devedesetih, američki hip-hop je bio podijeljen na dva zaraćena tabora. Na Zapadnoj obali bio je Tupak i njegova izdavačka kuća "Death Row Records". Na Istočnoj obali bio je Notorijus Bi-Aj-Dži (Bigi) i njegova kuća "Bad Boy Records", čiji je osnivač i šef bio upravo Pi Didi.

Najveći razlog zašto su ove sumnje opstale i zašto su pravno relevantne jesu izjave Duejna Kita Dejvisa koji je u više navrata - u razgovorima sa policijom, u knjizi i u dokumentarcima, direktno optužio Didija da je naručio ubistvo. Prema njegovim tvrdnjama, Didi mu je ponudio milion dolara da likvidira Tupaka Šakura i Šuga Najta. Iako Kif D tvrdi da taj novac nikada nije isplaćen, ta priča je stvorila direktnu vezu između Didija i ubistva.

Izvor: Youtube printscreen/ Vogue

Podsjetimo, Tupak je još 1994. godine bio upucan i opljačkan u predvorju muzičkog studija Quad u Njujorku, što je jedva preživio. U tom trenutku, na spratu iznad su se nalazili Didi i Bigi. Tupak je do kraja života javno tvrdio da su Didi i Bigi znali da mu se sprema sačekuša i da su je vjerovatno finansirali ili organizovali, što je postavilo temelje za sumnju koja traje do danas.

Didi, koji je prije par godina bio tema i na ovim prostorima, nakon što je ljetovao na jednom hrvatskom ostrvu na kom je "očijukao" sa Severinom, te su ga zbog toga mnogi nazivali i "nesuđenim pjevačice", oduvijek je demantovao tvrdnje da je umiješan u ubistvo Tupaka.

Pogledajte 00:08 Puff Diddy odmjerio Severinu Izvor: Instagram Izvor: Instagram

Ipak, tokom njegovog poslednjeg suđenja, isplivali su stari sudski spisi u kojima se navodi kao glavni "mozak operacije" tokom smaknuća Šakura.

(/MONDO)