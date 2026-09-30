Nikolić i Vuković podsjećaju da su, nakon uvida u dokumentaciju u julu ove godine, kod dijela nevladinih organizacija ukazali na, kako tvrde, sporne i neuredne dokumente.

Izvor: MONDO/Jovana Raičević

Kandidati za članove Savjeta RTCG Olivera Nikolić i prof. dr Vuk Vuković zatražili su od Administrativnog odbora Skupštine Crne Gore da im, prije utvrđivanja konačne liste kandidata, omogući uvid u kompletnu dokumentaciju nevladinih organizacija i ustanova koje su dostavile prijave u okviru javnog konkursa za članove Savjeta Javnog medijskog servisa.

Nikolić i Vuković navode da je provjera dokumentacije od posebnog značaja imajući u vidu, kako ističu, ozbiljne propuste koji su pratili prethodni konkurs. Smatraju da javnost treba da ima mogućnost da provjeri da li kandidati, kao i njihovi predlagači, ispunjavaju zakonom propisane uslovež, prenosi CdM.

Kako navode, ukoliko je konkurs sproveden zakonito, transparentno i uz primjenu jednakih kriterijuma prema svim kandidatima i predlagačima, ne postoji opravdan razlog da se provjera dokumentacije onemogući.

Posebno ukazuju na činjenicu da 18 nevladinih organizacija koje su na prethodnom konkursu podržale Veselina Drljevića sada podržavaju kandidaturu advokata Nebojše Asanovića. Asanović je zastupao Drljevića u sudskom postupku u vezi sa reizborom Borisa Raonića za generalnog direktora RTCG.

“Posebno želimo da ukažemo na činjenicu da 18 nevladinih organizacija koje su na prethodnom konkursu podržale Veselina Drljevića sada podržavaju kandidaturu advokata Nebojše Asanovića, koji je zastupao Drljevića u izgubljenom sudskom postupku u vezi sa nezakonitim reizborom Borisa Raonića za generalnog direktora RTCG”, navodi se u zajedničkom saopštenju kandidata.

Nikolić i Vuković podsjećaju da su, nakon uvida u dokumentaciju u julu ove godine, kod dijela nevladinih organizacija ukazali na, kako tvrde, sporne i neuredne dokumente.

Među njima, kako navode, bili su rješenja o registraciji drugih organizacija, finansijski izvještaji sa pečatima drugih NVO, kao i izmjene statuta izvršene neposredno pred raspisivanje konkursa.

“Činjenice na koje smo tada ukazali, a koje smo utvrdili uvidom u dokumentaciju značajnog broja nevladinih organizacija, obavezuju sve učesnike u ovom postupku da se one do kraja provjere i razjasne: da li su nepravilnosti iz prethodnog konkursa otklonjene, da li je dostavljena dokumentacija autentična i uredna i da li su svi zakonski uslovi za učešće predlagača zaista ispunjeni”, navodi se u saopštenju.

Kao posebno pitanje izdvajaju kandidaturu Miroslava Milanovića, kandidata iz oblasti kulture.

Nikolić i Vuković podsjećaju da Zakon za ovu kategoriju kandidata propisuje podršku nacionalnih ustanova kulture i nevladinih organizacija iz oblasti kulture, pše CdM.

“Zato zahtijevamo jasan odgovor: na osnovu kojeg pravnog tumačenja su kao validne prihvaćene podrške ustanova kulture čiji je osnivač opština? Ukoliko Administrativni odbor smatra da takve ustanove ispunjavaju zakonom propisani uslov, smatramo neophodnim da javnosti obrazloži na osnovu kojih zakonskih odredbi i kojeg pravnog tumačenja je takav zaključak donesen”, navodi se u saopštenju.

Kandidati naglašavaju da njihov zahtjev, kako ističu, nema za cilj davanje prednosti bilo kojem kandidatu niti prejudiciranje odluke poslanika.

“Kao kandidati u ovom postupku, imamo legitiman interes da sve činjenice, dileme i eventualne nepravilnosti budu u potpunosti razjašnjene prije donošenja konačne odluke.

Od Administrativnog odbora Skupštine Crne Gore zahtijevamo da, prije odlučivanja o konačnoj listi kandidata, omogući potpunu provjeru relevantne dokumentacije i obezbijedi da isti zakonski kriterijumi budu primijenjeni na sve kandidate i sve ovlašćene predlagače”, piše u saopštenju.

Vuković i Nikolić očekuju da Administrativni odbor njihov zahtjev razmotri i usvoji prije utvrđivanja konačne liste kandidata.