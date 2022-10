"MAMI NE SMIJEŠ DA KAŽEŠ DA SI UPOZNAO BRATA" - Šabanov vanbračni sin otkrio dugo čuvanu TAJNU

Robert Šaulić, vanbračni sin legende narodne muzike Šabana Šaulića, gotovo nikad ne daje izjave za medije, ali prije nekoliko godina je napravio presjedan i otkrio dugo čuvanu tajnu.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Turčinu Alsinu Leventu koji je u saobraćajnoj nesreći prije tri godine usmrtio Šabana Šaulića umanjena je zatvorska kazna za tri mjeseca, a pjevačeva udovica Gordana Šaulić ne krije da je porodica izuzetno razočarana kako prvobitnom odlukom suda u Njemačkoj, tako i novom. Šabana Šaulića su na vječni počinak ispratili brojni prijatelji, kolege i porodica, a vanbračni sin Robert Šaulić stajao je po strani, ne željeći da prilazi sestrama i Goci jer zna da njima to ne bi prijalo. Međutim, mlađem bratu, Mihajlu kako su mediji tada prenijeli prišao je u kapeli i čvrsto ga zagrlio dok su obojica ronili suze.

"Brata Mihajla upoznao sam na tatinom koncertu na Kalemegdanu gdje me je on pozvao da dođem da se družimo. Mihajlo je trčkarao okolo i u jednom trenutku kada sam ja rekla: 'E tata, da te pitam…', Mihajlo je zbunjeno pitao Šabana: 'Kako on tebe zove tata?'. Taj trenutak ću pamtiti do kraja života! Otac je tada zagrlio obojicu i nežno rekao Mihajlu: 'Kako sam tebi tata, tako sam i njemu samo što nemate istu majku. Mami Goci ne smiješ nikad da kažeš da si upoznao brata i to je naša tajna koju moramo da čuvamo'", suznih očiju govorio je tada Robert, pa dodao:

"I zaista, Mihajlo je ćutao sve ove godine. Možda ni dan - danas nije ništa rekao Goci. Pitao sam ja kasnije tatu kada smo se viđali da li je Mihajlo odao tajnu Gordani, on mi je rekao da ni riječ nikada nije rekao. Poslije toga brata i sestre vidio sam tek u kapeli na sahrani našeg oca".

Šaulić je Roberta dobio kad je imao 18 godina te je za njega plaćao alimentaciju dok nije postao punoljetan, što je potvrdio i pjevačev menadžer svojevremeno.

Izvor: Kurir/Damir Dervišagić

Pjevač narodne muzike Šaban Šaulić poginuo je u februaru 2019. godine, u stravičnoj saobraćajnoj nesreći do koje je došlo tako što je pijani vozač udario od pozadi auto u kome je bio Šaulić. Nakon završenog nastupa u Bilefeldu, gradu na sjeverpoistoku Njemačke, Šaban je sa muzičarima otišao u hotel kako bi pokupio stvari, a nakon toga se zaputio u aerodrom u Diselodorf, gdje je imao let za Beograd. Nedaleko od grada gdje je nastupao ispred njih se dogodio saobraćajni udes te je ta dionica puta bila zatvorena, a oni su bili prisiljeni da se zaustave ispred samog mjesta nezgode.

U tom trenutku vozač koji je bio u alkoholisanom stanju i bez vozačke dozvole je udario u vozilo u kojem se nalazio Šaban sa muzičarima Mirsadom Kerićem i Bobanom Stojadinovićem. Od siline udarca, prema tada nezvaničnim informacijama, Šaban je doživio teške tjelesne povrede, dok je Mirsad bio teško povrijeđen, a ljekari su se borili za njegov život. Nažalost, od zadobijenih povreda, Mirsad je preminuo u bolnici. Boban Stojadinović koji je sjedio na zadnjem sedištu tom prilikom je zadobio lakše tjelesne povrede.

Šaban Šaulić sahranjen je u Aleji zaslužnih građana na Novom groblju, a njegov sin Mihajlo nedavno se zakleo na vječnu ljubav izabranici Marini koja je uzela njegovo prezime.