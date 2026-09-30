Prema podacima MONSTAT-a, prosječna neto zarada u avgustu porasla je 0,3 odsto u odnosu na jul, dok je na godišnjem nivou zabilježila rast od 2,5 odsto

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Prosječna bruto zarada u Crnoj Gori u avgustu iznosila je 1.242 eura, dok je prosječna zarada bez poreza i doprinosa iznosila 1.040 eura, saopšteno je iz Uprave za statistiku MONSTAT.

Prema podacima MONSTAT-a, prosječna neto zarada u avgustu porasla je 0,3 odsto u odnosu na jul, dok je na godišnjem nivou zabilježila rast od 2,5 odsto, prenosi CdM.

Ipak, realna vrijednost zarada je smanjena. „Ako se ima u vidu da su potrošačke cijene u avgustu u odnosu na jul zabilježile rast od 1,2 odsto, proizilazi da su realne zarade za isti period zabilježile pad od 0,9 odsto“, navode iz MONSTAT-a.

Posmatrano po djelatnostima, prosječne neto zarade u avgustu su u odnosu na jul najviše porasle u sektoru ostalih uslužnih djelatnosti, i to 2,1 odsto.

Rast zarada zabilježen je i u poslovanju nekretninama, za jedan odsto, državnoj upravi i odbrani, uz obavezno socijalno osiguranje, za 0,9 odsto, kao i u sektoru snabdijevanja vodom i upravljanja otpadnim vodama, za 0,8 odsto.

U sektorima snabdijevanja električnom energijom, gasom, parom i klimatizacijom, kao i u obrazovanju, prosječne zarade porasle su po 0,5 odsto.

„Takođe, iz MONSTAT-a ističu da je rast zabilježen i u sektorima finansijske i djelatnost osiguranja 0,4 odsto, prerađivačka industrija i trgovina na veliko i na malo; popravka motornih vozila i motocikala, saobraćaj i skladištenje i usluge smještaja i ishrane po 0,3 odsto i zdravstvena i socijalna zaštita 0,2 odsto.“

S druge strane, u avgustu je došlo do pada prosječnih zarada bez poreza i doprinosa u nekoliko sektora.

Najveći pad zabilježen je u umjetničkim, zabavnim i rekreativnim djelatnostima, gdje su zarade smanjene 2,2 odsto u odnosu na jul.

„Pad prosječne zarade bez poreza i doprinosa u odnosu na prethodni mjesec zabilježen je u sektorima umjetničke zabavne i rekreativne djelatnosti 2,2 odsto, poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo 0,9 odsto, informisanje i komunikacije 0,9 odsto, administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti 0,9 odsto, građevinarstvo 0,6 odsto, stručne, naučne i tehničke djelatnosti 0,5 odsto i vađenje ruda i kamena 0,3 odsto“, zaključili su iz MONSTAT-a.