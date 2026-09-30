Lena Čolak porodila se drugi put i rodila sina Danila.

Izvor: Instagram printscreen / lenacolak

Pjevačica Lena Čolak porodila se drugi put. Kako je rodila sina, ona i njen suprug Stefan izabrali su za svog naslednika tradicionalno i moćno ime, Danilo.

Vidi opis Porodila se poznata pjevačica: Mislili da će biti Brenina snaha, a ona našla pravog u Švedskoj Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Youtube printscreen / AmiG Show Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: Youtube prinstcreen / AmiGshow Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: Youtube printscreen / AmiG Show Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: Youtube printscreen / AmiG Show Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: Youtube printscreen / AmiG Show Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: Youtube printscreen / AmiG Show Br. slika: 6 6 / 6 AD

Radosne vijesti pjevačica je podelila sa pratiocima na Instagramu, gdje je objavila emotivne fotografije iz porodilišta na kojima pozira sa suprugom i novorođenim sinom.

"Sinoć smo postali bogatiji za još jednog člana".

Izvor: lenacolak / Instagram

Uz fotografije na kojima ne kriju sreću, Lena Čolak je uputila i dirljivu poruku svom suprugu:

"Rodio se Danilo Živković. Sinoć smo postali bogatiji za još jednog člana porodice. Hvala mom mužu Stefanu koji je bio uz mene i u čijem sam se zagrljaju porodila. Volim te!"

Ispod ove objave odmah su počele da pristižu brojne čestitke kolega, prijatelja i obožavalaca koji novopečenoj porodici žele sve najbolje.

Kakvo značenje nosi ime Danilo?

Ime Danilo ima izuzetno snažnu simboliku. Potiče iz hebrejskog jezika i tumači se kao "Bog je moj sudija".

Inače, Lena sa suprugom i sinom živi u Švedskoj, a kako priznaje, svakodnevni život i obaveze teku besprekorno zahvaljujući dobroj organizaciji i podršci najbližih.

"Snalazim se super, imam pomoć od svekrve i muža, naravno. On je moja desna ruka kao što sam i ja njegova", objasnila je ponosna majka.

"Ako budu dva sina biću dvaput svekrva, to znači i dve snahe, bilo bi mnogo (smijeh). Šalu na stranu, najvažnije da su djeca živa i zdrava“, našalila se ona, a potom zaključila: „Ako Bog da i mami snage, jer nije lako, biće i troje i više. To je nešto najljepše u životu, promijenilo me je i mislim da sam mnogo bolja i kvalitetnija ličnost", rekla je nedavno.

Podsjetimo, Lena Čolak je bila povezivana sa Viktorom Živojinovićem, najmlađim sinom Lepe Brene i Bobe Živojinovića. Međutim, pjevačica je demantovala da su bili u vezi i rekla da su Viktor i ona bili samo prijatelji.