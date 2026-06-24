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Pjevačica na snimanju spota zadobila opekotine trećeg stepena: Otkrila detalje jezivog incidenta

Pjevačica na snimanju spota zadobila opekotine trećeg stepena: Otkrila detalje jezivog incidenta

Autor Marina Cvetković
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Pevačica Lena Čolak prisjetila se nemilog događaja tokom snimanja spota.

Pjevačica na snimanju spota zadobila opekotine trećeg stepena Izvor: Youtube printscreen / AmiG Show

Pjevačica Lena Čolak je izgleda spremna na mnoge stvari za dobru pjesmu i spot, pa čak i na opekotine. Ona je pred kamerama "Exkluziva" otkrila kako joj se dogodila nezgoda na snimanju:

- Ja sam za spot "Majko" dobila opekotine trećeg stepena, zato što sam se toliko smrzla zbog jedne scene koju smo snimali, da sam čak klečala na suvom ledu i da uopšte nisam osetila da meni to gori kožu. I onda sam zadobila opekotine trećeg stepena - priča pjevačica i dodaje:

- To je tek kasnije počelo mene da boli, kada mi je onaj adrenalin prošao, kada sam krenula ka kući.

Lenu smo upoznali kroz takmičenje "Zvezde Granda" gdje joj je mentorka bila Ana Bekuta, za koju Lena kaže da joj je davala veoma lijepe savjete.

Pjevačica se nedavno vratila na scenu nakon udaje i porođaja, te je gostovala u emisiji kod Ognjena Amidžića nakon dužeg vremena, a slike možete pogledati na početku teksta.

Evo i kako je izgledalo njeno vjenčanje:

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Tagovi

Lena Čolak opekotine

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