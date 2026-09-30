Luksuzan stan kod Hrama u kom su nekada živjeli Jelisaveta Orašanin i Miloš Teodosić završio je u oglasima, a javnost je prvi put mogla da zaviri u unutrašnjost nekretnine.
Jelisaveta Orašanin i Miloš Teodosić tokom braka su živjeli u luksuznom stanu prekoputa Hrama Svetog Save, a sada su, nakon razvoda, odlučili da nekretninu izdaju.
Podsjetite se kako su izgledali dok su bili u ljubavi:
Prvi put pokazana unutrašnjost stana u kom je živjela Jelisaveta: Evo šta se izdaje za 3.500 mjesečno (Video)
Inače, penthaus je Teo kupio nakon vjenčanja sa lepom glumicom, a za njegovo uređenje dali su ogroman novac.
Iako je Jelisaveta s vremena na vrijeme delila kadrove iz porodičnog doma, javnost nikada nije mogla da vidi kako zaista sve izgleda, sve do sada.
Kako se navodi u oglasu, nekretnina je veličine 175 kvadrata, a na prvom spratu nalazi se prostrana dnevna soba sa trpezarijom koja je gotovo cijela u staklu i modernom kuhinjom sa ugradnim djelovima. Kuhinju koja je uređena minamalistički i veliki trpezarijski sto odvaja šank.
Posebno zanljivo jeste i veliku kupatilo u mermeru u kojem se nalazi kada, ali i veliki stakleni zid koji gleda na spavaću sobu u koja ima veliko ogledalo na plafonu, iznad kreveta.
Iz gotovo svake prostorije u stanu se izlazi na terasu koja je oko cijele zgrade, tačnije zbog veličine stana koji se nalazi na vrhu, Teo i Jelisaveta su imali pogled na svaku stranu Beograda.
Dečija soba je posebno uređena, a kreveti za djecu specijalno su pravljeni i to na sprat, sa posebnim stepeništem.
Pogledajte koje je kadrove ranije dijelila Jelisaveta:
Prvi put pokazana unutrašnjost stana u kom je živjela Jelisaveta: Evo šta se izdaje za 3.500 mjesečno (Video)
Jelisaveta se iselila početkom godine
Podsjetimo, glumica Jelisaveta Orašanin uplovila je u romansu sa mađim kolegom Pavlom Mensurom, a iz porodičnog stana u kojem je živjela sa Teodosićem, iselila se u martu ove godine.
Par je svoju romansu držao u tajnosti sve do nedavno, kada su se prvi put pojavili na premijeri filma "Kengur se vraća kući".
Podsjetite se kako su tada izgledali:
Prvi put pokazana unutrašnjost stana u kom je živjela Jelisaveta: Evo šta se izdaje za 3.500 mjesečno (Video)