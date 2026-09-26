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Ko je sestra Jelisavete Orašanin koja se krije od javnosti: Završila težak fakultet, a izgledaju kao bliznakinje

Ko je sestra Jelisavete Orašanin koja se krije od javnosti: Završila težak fakultet, a izgledaju kao bliznakinje

Autor Ana Živančević
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Sestre Jelisaveta i Milica Orašanin bliske su i pored različitih profesija, a njihova sličnost privlači pažnju na društvenim mrežama.

Ko je sestra Jelisavete Orašanin koja se krije od javnosti Izvor: instagram/jagodenamagli / screenshot

Glumica Jelisaveta Orašanin ponovo se našla u žiži interesovanja pošto se na premijeri filma "Kengur se vraća kući" u Sava centru pojavila držeći za ruku 11 godina mlađeg kolegu Pavla Mensura. Iako se o njenom emotivnom životu često nagađa, glumica uspješno drži porodicu podalje od očiju javnosti, pa se o njenim najbližima malo zna.

Ipak, poznato je da Jelisaveta ima dvije godine stariju sestru Milicu, koja radi kao stomatolog i ne privlači medijsku pažnju.

Ovako izgleda Milica:

Glumica je ranije na društvenim mrežama objavila njihovu zajedničku fotografiju iz noćnog izlaska, gdje su mnogi uočili nevjerovatnu fizičku sličnost. Uprkos različitim profesijama, sestre su izuzetno bliske i trude se da svaki slobodan trenutak provedu zajedno.

Inače, društvene mreže ne prestaju da bruje o Jelisaveti i Pavlu na crvenim tepihom, a na meti oštrih kritika našao se mladi glumac jer je pred okupljene medije izašao žvaćući žvaku.

Pored prozivki na račun nekulture, korisnicima nije promakao ni njihov govor tijela, pa su mnogi komentarisali kako je djelovalo da Jelisaveta vodi glavnu riječ i "vuče konce" u tom odnosu.

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00:55
Jelisaveta Orašanin i Pavle Mensur prvi put u javnosti: Ne kriju koliko su zaljubljeni
Izvor: MONDO
Izvor: MONDO

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Tagovi

sestre jelisaveta orašanin

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