Ćulafić je najavio da bi srna, zajedno sa drugim vrstama, trebalo da bude uvrštena na novu listu zaštićenih vrsta, koja bi mogla biti usvojena u narednim sedmicama.

Izvor: MERS

Ministar ekologije Damjan Ćulafić kazao je da novi Pravilnik o lovnim sezonama divljači ne znači da je otvoren lov na srne, lanad, divokoze i njihovu mladunčad.

On je u "Bojama jutra" objasnio da je resor kojim rukovodi dalo saglasnost na pravilnik nakon mišljenja Evropske komisije, jer, kako navodi, nije imalo pravni osnov da saglasnost uskrati.

Načelnik Direkcije za lovstvo Miloš Janković kazao je da korisnici lovišta za ovu lovnu godinu imaju odobrenja prema ranijim planskim dokumentima, kojima je predviđen odstrjel isključivo mužjaka. Za odstrjel ostalih grla, kako je rekao, trenutno nema odobrenja, prenose "Vijesti".

Janković je naveo i da se brojnost i struktura populacija prate kroz plansku dokumentaciju, dok se odstrjel mladunčadi može sprovoditi samo kao sanitarni odstrjel.

Ćulafić je najavio da bi srna, zajedno sa drugim vrstama, trebalo da bude uvrštena na novu listu zaštićenih vrsta, koja bi mogla biti usvojena u narednim sedmicama.

"U međuvremenu smo predložili novi Zakon o zaštiti prirode. Taj Zakon o zaštiti prirode je stvorio pravni osnov da mi, kroz naše interne akte, podzakonske akte, zaštitimo mnoge vrste, ne samo životinja nego i biljaka. Na toj listi se nalazi 1.181 vrsta životinja, biljaka i gljiva, jer je u pitanju kumulativna lista. Od tih 1.181 vrste, 540 vrsta je životinja koje mi planiramo da zaštitimo. Među njima su vuk, medvjed, jarebica, pa biće i srna", rekao je Ćulafić.

"Zamislite da se useli bolest u neku populaciju i vi nemate mehanizam da ostrijelite žensku jedinku ili mladunče, a ona može da inficira čitav populaciju. Znači, vi ste automatski pod krivičnom odgovornosti ako nemate tu mogućnost. Znači ostrijel mladunčadi se vrši isključivo kao sanitarni ostrijel", kazao je Janković.

"Nema lova na srneću divljač u Crnoj Gori, na ženku i lane. To nikada nije bilo, to neće u budućnosti biti", rekao je predsjednik Lovačkog saveza Crne Gore Nikola Marković.