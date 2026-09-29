Brojni učesnici rijalitija ne izađu zadovoljni iz takmičenja i sa dogovorenim honorarom, a evo kakav je slučaj sa Lunom Đogani

Izvor: YouTube/ Sikter TV

Bivša rijaliti pobjednica i influenserka Luna Đogani, gostovala je u podkastu Bokija 13, koji ju je pitao ono što često zanima javnost kada su honorari u pitanju.

Poznato je da u Pinkovim ugovorima sa učesnicima stoji da se za kršenja pravila rijalitija oduzima dio honorara, pa smo nekoliko puta do sada čitali da su pojedinci izlazili s "nulom" na računu, dok su diskvalifikovani učesnici dobili tužbu na 50.000 eura.

Luna Đogani je sada otkrila da su joj honorari za tri sezone Zadruge isplaćeni, ali da je imala kazne i oduzimanja dijela honorara, baš kao i ostali učesnici.

"Da! Imala sam kazne, kad kršiš pravila oduzima ti se honorar, ali ovo sve što sam dogovorila i ispoštovala, sve sam dobila", rekla je Luna.

Koliko je zaradila Luna od rijalitija?

Luna je u prvu sezonu Zadruge ušla 2017. godine i osvojila drugo mjesto. Iz rijalitija je izašla bogatija za 40.000 eura i automobil vrijedan 19.000 eura, koji je poklonila svom ocu Gagiju Đoganiju.

Vidi opis "Da li ti je Pink isplatio cijeli honorar?": Luna Đogani dobila pitanje koje nije očekivala, konačno otkrila istinu Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Youtube printscreen / AmiG Show Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: Youtube printscreen / AmiG Show Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: Youtube printscreen / AmiG Show Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: Youtube printscreen / AmiG Show Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: Youtube printscreen / AmiG Show Br. slika: 5 5 / 5

Već u Zadruzi 2 ugovorila je znatno veći honorar i odnela pobjedu, zaradivši ukupno 170.000 eura — 120.000 eura za 10 mjeseci boravka i 50.000 eura kao nagradu za osvojeno prvo mjesto.

Iako je zaradila ogromnu svotu, Luna je priznala da je novac spiskala ulagajući u nekretninu i pjevačku karijeru, zbog čega je ušla u dugove od 25.000 eura. To je bio i glavni razlog njenog ulaska u Zadrugu 3 u martu 2020. godine, gdje je za četiri mjeseca boravka imala ugovoren honorar od 100.000 eura.

Vidi opis "Da li ti je Pink isplatio cijeli honorar?": Luna Đogani dobila pitanje koje nije očekivala, konačno otkrila istinu Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 11 1 / 11 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 11 2 / 11 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 11 3 / 11 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 11 4 / 11 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 11 5 / 11 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 11 6 / 11 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 11 7 / 11 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 11 8 / 11 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 11 9 / 11 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 11 10 / 11 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 11 11 / 11

Kada se podvuče crta, Luna je učešćem u sve tri sezone rijalitija zaradila ukupno 310.000 eura i automobil.

(Blic, MONDO)