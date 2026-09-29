Brojni učesnici rijalitija ne izađu zadovoljni iz takmičenja i sa dogovorenim honorarom, a evo kakav je slučaj sa Lunom Đogani
Bivša rijaliti pobjednica i influenserka Luna Đogani, gostovala je u podkastu Bokija 13, koji ju je pitao ono što često zanima javnost kada su honorari u pitanju.
Poznato je da u Pinkovim ugovorima sa učesnicima stoji da se za kršenja pravila rijalitija oduzima dio honorara, pa smo nekoliko puta do sada čitali da su pojedinci izlazili s "nulom" na računu, dok su diskvalifikovani učesnici dobili tužbu na 50.000 eura.
Luna Đogani je sada otkrila da su joj honorari za tri sezone Zadruge isplaćeni, ali da je imala kazne i oduzimanja dijela honorara, baš kao i ostali učesnici.
"Da li ti je Pink isplatio cijeli honorar?": Luna Đogani dobila pitanje koje nije očekivala, konačno otkrila istinu
"Da! Imala sam kazne, kad kršiš pravila oduzima ti se honorar, ali ovo sve što sam dogovorila i ispoštovala, sve sam dobila", rekla je Luna.
Koliko je zaradila Luna od rijalitija?
Luna je u prvu sezonu Zadruge ušla 2017. godine i osvojila drugo mjesto. Iz rijalitija je izašla bogatija za 40.000 eura i automobil vrijedan 19.000 eura, koji je poklonila svom ocu Gagiju Đoganiju.
"Da li ti je Pink isplatio cijeli honorar?": Luna Đogani dobila pitanje koje nije očekivala, konačno otkrila istinu
Već u Zadruzi 2 ugovorila je znatno veći honorar i odnela pobjedu, zaradivši ukupno 170.000 eura — 120.000 eura za 10 mjeseci boravka i 50.000 eura kao nagradu za osvojeno prvo mjesto.
Iako je zaradila ogromnu svotu, Luna je priznala da je novac spiskala ulagajući u nekretninu i pjevačku karijeru, zbog čega je ušla u dugove od 25.000 eura. To je bio i glavni razlog njenog ulaska u Zadrugu 3 u martu 2020. godine, gdje je za četiri mjeseca boravka imala ugovoren honorar od 100.000 eura.
"Da li ti je Pink isplatio cijeli honorar?": Luna Đogani dobila pitanje koje nije očekivala, konačno otkrila istinu
Kada se podvuče crta, Luna je učešćem u sve tri sezone rijalitija zaradila ukupno 310.000 eura i automobil.
(Blic, MONDO)