Ruski avion Iljušin Il-96 sletio je u Keln uz posebnu dozvolu Njemačke, kako bi prevezao osoblje ruskog konzulata u Bonu.

Izvor: MONDO/MUP Srbije

Misterija ruskog vladinog aviona Iljušin Il-96 koji je 16. septembra sletio na aerodrom Keln/Bon dobila je objašnjenje. Letjelica ruske državne flote dobila je posebnu dozvolu njemačkih vlasti da uđe u vazdušni prostor Evropske unije kako bi iz Njemačke odvezla osoblje ruskog Generalnog konzulata u Bonu, koji je Berlin odlučio da zatvori.

Dolazak ruskog aviona privukao je veliku pažnju jer je vazdušni prostor EU još od 2022. godine, nakon početka ruske invazije na Ukrajinu, zatvoren za ruske avio-kompanije i avione registrovane u Rusiji. Za ovakav let zato je bila potrebna posebna dozvola.

Avion Il-96-300, registarske oznake RA-96018, pripada specijalnom letačkom odredu "Rusija", koji obavlja letove za potrebe ruskog državnog vrha.

Prema podacima servisa Flightradar24, avion je 16. septembra poletio iz Moskve i preko Baltičkog mora krenuo ka Njemačkoj. Nakon ulaska u njemački vazdušni prostor nastavio je prema aerodromu Keln/Bon, gdje je sletio oko 9.40 časova.

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Njemačko Ministarstvo spoljnih poslova naknadno je potvrdilo da je ruskom avionu izdata posebna dozvola.

Portparolka ministarstva Katrin Dešauer potvrdila je da je avion korišćen za odlazak osoblja ruskog Generalnog konzulata u Bonu.

Time je razjašnjeno zbog čega je ruskom državnom avionu dozvoljen ulazak u vazdušni prostor EU uprkos sankcijama. Zabrana letova uvedena 2022. ima izuzetke, između ostalog za određene humanitarne, diplomatske i druge posebno odobrene letove.

Il-96 se u Kelnu zadržao svega nekoliko sati. Prema podacima o praćenju letova, avion je u 12.39 ponovo poletio i krenuo nazad prema Moskvi.

Na području ruskog konzulata u Bon-Bad Godesbergu istovremeno su bile vidljive pripreme za njegovo zatvaranje. Reporter njemačkog WDR-a zabilježio je više vozila sa konzularnim registarskim oznakama i kontejnere u kompleksu, dok je iznad područja u jednom trenutku kružio helikopter njemačke savezne policije.

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Odluka o zatvaranju ruskog Generalnog konzulata povezana je sa ozbiljnim pogoršanjem odnosa Berlina i Moskve.

Njemačka vlada je zatvaranje konzulata obrazložila incidentom na aerodromu Lajpcig/Hale početkom avgusta. Tamo je u neposrednoj blizini četiri ukrajinska transportna aviona primećen dron opremljen eksplozivom i detonatorom.

Berlin smatra da je incident predstavljao ruski hibridni napad. Njemačke vlasti, međutim, prema dostupnim informacijama, nisu javno predstavile konkretne dokaze kojima bi potkrepile tvrdnju o direktnoj ruskoj odgovornosti, dok je Moskva odbacila optužbe.

Zvanično zatvaranje konzulata obeleženo je spuštanjem ruske zastave, a ceremoniji je prisustvovao i ruski ambasador u Njemačkoj Sergej Nečajev.

Ruski državni avioni Il-96 već su korišćeni za slične misije nakon početka rata u Ukrajini. Od 2022. godine služili su kao svojevrsni diplomatski transport između Moskve i zemalja EU, posebno za povratak ruskih diplomata, službenika ambasada i konzulata koji su u evropskim državama proglašeni nepoželjnim osobama.

Ruska državna flota raspolaže sa 11 aviona Il-96-300 prilagođenih za VIP transport. Četiri letjelice imaju specijalnu komunikacionu opremu i mogu da budu korišćene za potrebe ruskog predsjednika, u verziji Il-96-300PU.

Avion RA-96018 koji je sletio u Keln, međutim, nije predsjednička verzija sa specijalnom komandnom opremom, već standardni Il-96-300 iz ruske vladine flote.

(Kurir/flugrevue/MONDO)